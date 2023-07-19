В Кропивницком прозвучали взрывы. Ранее ВСУ сообщали о возможном пуске ракет "Калибр"
19.07.2023, 07:15
Кропивницкий (Фото: скриншот с видео)
В Кропивницком утром 19 июля во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. О взрывах в областном центре сообщило Суспильне.
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Воздушная тревога в Кировоградской области и ряде других регионов была объявлена в 06:41. Воздушные силы написали о вероятных пусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.
Около 07:00 взрывы прозвучали в Кропивницком. Официальной информации пока нет.
Местные паблики написали о возможной работе сил противовоздушной обороны.
Ранее военная администрация Киева сообщила, что россияне снова атаковали столицу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля, все они были сбиты ПВО, жертв и разрушений нет.
- Только в июле 2023 года выяснилось, что ЗРК Patriot уничтожил авиагруппу РФ 13 мая в Брянской области.
- 18 июля министр обороны Британии Уоллес назвал Украину "боевой лабораторией" для ВСУ и союзников.
- Кассетные боеприпасы едва ли решат все проблемы Сил обороны на поле боя, заявил командир 57-й бригады Бакулин.
- Командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что такие боеприпасы применят со дня на день. Журналисты полагают, что это будет в Бахмуте.
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