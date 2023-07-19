В Кропивницком прозвучали взрывы. Ранее ВСУ сообщали о возможном пуске ракет "Калибр"

В Кропивницком утром 19 июля во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. О взрывах в областном центре сообщило Суспильне.

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Воздушная тревога в Кировоградской области и ряде других регионов была объявлена в 06:41. Воздушные силы написали о вероятных пусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

Около 07:00 взрывы прозвучали в Кропивницком. Официальной информации пока нет.

Местные паблики написали о возможной работе сил противовоздушной обороны.

Ранее военная администрация Киева сообщила , что россияне снова атаковали столицу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля, все они были сбиты ПВО, жертв и разрушений нет.

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