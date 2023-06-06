У Меджлісі кажуть, що в Криму вже з'явилися проблеми з водою через підрив Каховської ГЕС
Член Меджлісу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв заявив, що після підриву росіянами Каховської дамби у великих містах тимчасово окупованого Криму, за його інформацією, воду почали подавати за графіком, крім того, вода набула брудного кольору. Про це він розповів у ефірі телемарафону.
"Зараз надають інформацію, що водопостачання у великих містах почали надавати за графіком. В тому числі там з'явилася брудна вода", – сказав він.
Щодо загальної ситуації з водою в Криму Барієв нагадав, що з 2014-го до 2022 року вода північно-кримським каналом на півострів не постачалася. Тепер, каже Барієв, за розрахунками експертів, після руйнування Каховської дамби вода північно-кримським каналом в Крим не постачатиметься. До того ж член Меджлісу відзначив, що у 2025 році в АРК прогнозується посуха.
Також Барієв припустив можливі спалахи інфекційних захворювань не лише в південних районах України, а й в Криму внаслідок того, що через руйнування дамби північно-кримським каналом йде брудна вода.
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