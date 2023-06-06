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У Меджлісі кажуть, що в Криму вже з'явилися проблеми з водою через підрив Каховської ГЕС

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 14:49
У Меджлісі кажуть, що в Криму вже з'явилися проблеми з водою через підрив Каховської ГЕС - Фото
Зруйнована Каховська ГЕС (скриншот)

Член Меджлісу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв заявив, що після підриву росіянами Каховської дамби у великих містах тимчасово окупованого Криму, за його інформацією, воду почали подавати за графіком, крім того, вода набула брудного кольору. Про це він розповів у ефірі телемарафону.

"Зараз надають інформацію, що водопостачання у великих містах почали надавати за графіком. В тому числі там з'явилася брудна вода", – сказав він.

Щодо загальної ситуації з водою в Криму Барієв нагадав, що з 2014-го до 2022 року вода північно-кримським каналом на півострів не постачалася. Тепер, каже Барієв, за розрахунками експертів, після руйнування Каховської дамби вода північно-кримським каналом в Крим не постачатиметься. До того ж член Меджлісу відзначив, що у 2025 році в АРК прогнозується посуха.

Також Барієв припустив можливі спалахи інфекційних захворювань не лише в південних районах України, а й в Криму внаслідок того, що через руйнування дамби північно-кримським каналом йде брудна вода.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.
  • Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона. 
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.
  • У річку Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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Вадим Ребрина
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водаракетний ударЮрій Ігнат
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