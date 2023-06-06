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В Меджлисе говорят, что в Крыму уже появились проблемы с водой из-за подрыва Каховской ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 14:49
В Меджлисе говорят, что в Крыму уже появились проблемы с водой из-за подрыва Каховской ГЭС - Фото
Разрушенная Каховская ГЭС (скриншот)

Член Меджлиса, глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявил, что после подрыва россиянами Каховской дамбы в крупных городах временно оккупированного Крыма, по его информации, воду начали подавать по графику, кроме того, вода приобрела грязный цвет. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Сейчас дают информацию, что водоснабжение в больших городах начали предоставлять по графику. В том числе там появилась грязная вода", – сказал он.

Об общей ситуации с водой в Крыму Бариев напомнил, что с 2014 по 2022 год вода по северо-крымскому каналу на полуостров не поставлялась. Теперь, говорит Бариев, по расчетам экспертов, после разрушения Каховской дамбы вода по северо-крымскому каналу в Крым поставляться не будет. К тому же, член Меджлиса отметил, что в 2025 году в АРК прогнозируется засуха.

Также Бариев предположил возможные вспышки инфекционных заболеваний не только в южных районах Украины, но и в Крыму в результате того, что из-за разрушения дамбы по северо-крымскому каналу идет грязная вода.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.
  • По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

Читайте также: ВСУ о безопасности Киевской ГЭС: Принимаем меры, сводящие к нулю возможные действия оккупантов

Вадим Ребрина
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водаКрымракетный ударЮрий Игнат
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