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У "сірій зоні" між НАТО і Росією не може бути безпеки – Єрмак і Расмуссен

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23.06.2023, 13:48
У
Андерс Фог Расмуссен (Фото - EPA)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликали Північноатлантичний Альянс забезпечити довгострокову безпеку України, наголосивши, що це буде неможливо, якщо Україна застрягне "у сірій зоні між НАТО та Росією". Спільну статтю Єрмака та Расмуссена опублікувала Le Monde.

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У спільній статті, яка називається "Для миру та стабільності в Європі ми маємо ввести Україну в НАТО, іншого рішення немає", Єрмак та Расмуссен пишуть, що розв'язана Росією проти України "війна продемонструвала, що в сірій зоні між НАТО та Росією не існує безпечного простору".

Вони також зазначають, що рішення Швеції та Фінляндії про вступ до НАТО ясно показує усвідомлення країнами Європи того, що "перед реваншистською Росією нейтралітет не забезпечує безпеки".

"Єдиний спосіб захистити Україну від подальшої російської агресії – це вбудувати її в архітектуру євроатлантичної безпеки", – пишуть автори.

21 червня під час відеоконференції з експертами Atlantic Council, у якій брав участь і Расмуссен, Єрмак сказав, що Україна розраховує під час саміту Альянсу у Вільнюсі у липні отримати запрошення вступити в НАТО з "відкритою датою".

У той самий день президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС сказав, що Україні потрібні не лише гарантії безпеки, а й повноцінний вступ до НАТО.

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Сергій Бережний
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