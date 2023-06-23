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В "серой зоне" между НАТО и Россией не может быть безопасности – Ермак и Расмуссен

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 13:48
В
Андерс Фог Расмуссен (Фото - EPA)

Глава Офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвали Североатлантический Альянс обеспечить долгосрочную безопасность Украины, подчеркнув, что это будет невозможно, если Украина застрянет "в серой зоне между НАТО и Россией". Совместную статью Ермака и Расмуссена опубликовала Le Monde.

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В совместной статье, которая называется "Для мира и стабильности в Европе мы должны ввести Украину в НАТО, другого решения нет", Ермак и Расмусссен пишут, что развязанная  Россией против Украины "война продемонстрировала, что в серой зоне между НАТО и Россией не существует безопасного пространства".

Они также отмечают, что решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО ясно показывает осознание странами Европы того, что "перед лицом реваншистской России нейтралитет не обеспечивает безопасности".

"Единственный способ защитить Украину от дальнейшей российской агрессии — это встроить ее в архитектуру евроатлантической безопасности", – пишут авторы.

21 июня во время видеоконференции с экспертами Atlantic Council, в которой принимал участие и Расмуссен, Ермак сказал, что Украина рассчитывает во время саммита Альянса в Вильнюсе в июле получить приглашение вступить в НАТО с "открытой датой".

В тот же день президент Владимир Зеленский в интервью BBC сказал, что Украине нужны не только гарантии безопасности, но и полноценное вступление в НАТО.

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Сергей Бережной
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