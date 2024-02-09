В Україні є охочі воювати, вибору немає, але в нас закінчується техніка — посол у США

Оксана Маркарова (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що в Україні є достатня кількість охочих воювати, але Сили оборони потребують техніки та боєприпасів. Про це вона повідомила у коментарі Bloomberg.

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За її словами, українці не мають вибору, оскільки захищають свої будинки.

"Але у нас закінчується техніка, особливо ракети та перехоплювачі. Нам потрібна ця підтримка ще вчора", — сказала Маркарова.

Вона зазначила, що рада просуванню розгляду питання продовження допомоги Україні в Конгресі США.

"Це була дуже сильна підтримка обох партій, звичайно, ще не остаточна, але це лише перший крок у правильному напрямку. Альтернативи продовженню цієї підтримки немає", – наголосила дипломат.

Раніше Сенат США погодився розглянути допомогу Україні окремо від питання про кордон з Мексикою.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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