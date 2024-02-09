В Україні є охочі воювати, вибору немає, але в нас закінчується техніка — посол у США
Оксана Маркарова (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що в Україні є достатня кількість охочих воювати, але Сили оборони потребують техніки та боєприпасів. Про це вона повідомила у коментарі Bloomberg.

За її словами, українці не мають вибору, оскільки захищають свої будинки.

"Але у нас закінчується техніка, особливо ракети та перехоплювачі. Нам потрібна ця підтримка ще вчора", — сказала Маркарова.

Вона зазначила, що рада просуванню розгляду питання продовження допомоги Україні в Конгресі США.

"Це була дуже сильна підтримка обох партій, звичайно, ще не остаточна, але це лише перший крок у правильному напрямку. Альтернативи продовженню цієї підтримки немає", – наголосила дипломат.

  • Раніше Сенат США погодився розглянути допомогу Україні окремо від питання про кордон з Мексикою.
  • 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
  • Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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