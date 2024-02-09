В Украине есть желающие воевать, выбора нет, но у нас заканчивается техника — посол в США

Оксана Маркарова (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в Украине есть достаточное количество желающих воевать, но Силы обороны нуждаются в технике и боеприпасах. Об этом она сообщила в комментарии Bloomberg.

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По ее словам, у украинцев нет выбора, так как они защищают свои дома.

"Но у нас заканчивается техника, особенно ракеты и перехватчики. Нам нужна эта поддержка еще вчера", — сказала Маркарова.

Она отметила, что рада продвижению рассмотрения вопроса продолжения помощи Украине в Конгрессе США.

"Это была очень сильная поддержка обеих партий, конечно, еще не окончательная, но это всего лишь первый шаг в правильном направлении. Альтернативы продолжению этой поддержки нет", — подчеркнула дипломат.

Ранее Сенат США согласился рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы с Мексикой.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

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