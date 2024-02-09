В Украине есть желающие воевать, выбора нет, но у нас заканчивается техника — посол в США
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в Украине есть достаточное количество желающих воевать, но Силы обороны нуждаются в технике и боеприпасах. Об этом она сообщила в комментарии Bloomberg.
По ее словам, у украинцев нет выбора, так как они защищают свои дома.
"Но у нас заканчивается техника, особенно ракеты и перехватчики. Нам нужна эта поддержка еще вчера", — сказала Маркарова.
Она отметила, что рада продвижению рассмотрения вопроса продолжения помощи Украине в Конгрессе США.
"Это была очень сильная поддержка обеих партий, конечно, еще не окончательная, но это всего лишь первый шаг в правильном направлении. Альтернативы продолжению этой поддержки нет", — подчеркнула дипломат.
- Ранее Сенат США согласился рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы с Мексикой.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
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