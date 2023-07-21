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У Повітряних силах пояснили, чому не поставити ППО далі від населених пунктів

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 08:01
У Повітряних силах пояснили, чому не поставити ППО далі від населених пунктів - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

Сили протиповітряної оборони розташовані неподалік населених пунктів, тому що таким чином вони захищають їх локальніше. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Ігната, зараз основними засобами, які збивають російські ракети та дрони, є зенітні ракетні підрозділи. Також зростає відсоток ефективності мобільних груп із ПЗРК.

"Радіус застосування ПЗРК відносно малий. Саме тому основними засобами, які збивають, залишаються зенітні ракетні підрозділи, які розташовані поблизу населених пунктів, поблизу об'єктів і вони більш локально захищають їх, а не, як кажуть, у полях", – пояснив спікер Повітряних сил.

Він підкреслив, що російська пропаганда намагається нав'язати людям думку, що це сили ППО винні, що населені пункти страждають від падіння уламків ракет і дронів.

"Чому, мовляв, не поставити ППО, подалі від міста, щоб нам на голову нічого не летіло? Доводиться ці речі людям пояснювати – що це наративи російської пропаганди, що нашим людям намагаються вселити цю думку: "бачите, вони там спеціально в містах ставлять ППО, ми там вражаєм ті об'єкти, що нам потрібно, а вони збивають і все падає вам на голови, ось такі вони погані" – сказав Ігнат.

Він наголосив, що ППО розташована на такій відстані від міста, наскільки це можливо.

"Військове керівництво прийняло таке рішення щодо максимального захисту саме мегаполісів і важливих об'єктів з тою кількістю засобів, яку ми маємо на сьогодні. Вирішити це питання може F-16, який здатний вже в полях, як то кажуть, між областями перехоплювати ворожі цілі, а можливо, навіть і на кордоні з Україною", – наголосив спікер Повітряних сил.

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  • Останні три дні російські окупанти масово обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136, 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди", 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.

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Наталія Медведєва
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війнаповітряні силиппоЮрій Ігнат
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