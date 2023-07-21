В Воздушных силах пояснили, почему не поставить ПВО подальше от населенных пунктов
Силы противовоздушной обороны расположены недалеко от населенных пунктов, потому что таким образом они защищают их более локально. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.
По словам Игната, сейчас основными средствами, которые сбивают российские ракеты и дроны, являются зенитные ракетные подразделения. Также растет процент эффективности мобильных групп с ПЗРК.
"Радиус применения ПЗРК относительно мал. Именно поэтому основными сбивающими средствами остаются зенитные ракетные подразделения, расположенные вблизи населенных пунктов, вблизи объектов и они более локально защищают их, а не, как говорится, в полях", – пояснил спикер Воздушных сил.
Он подчеркнул, российская пропаганда пытается навязать людям мысль, что это силы ПВО виноваты, что населенные пункты страдают от падения обломков ракет и дронов.
"Почему, мол, не поставить ПВО подальше от города, чтобы нам на голову ничего не летело? Приходится эти вещи людям объяснять – что это нарративы российской пропаганды, что нашим людям пытаются внушить эту мысль: "видите, они там специально в городах ставят ПВО, мы там поражаем те объекты, которые нам нужно, а они сбивают и все падает вам на головы, вот такие они плохие", – сказал Игнат.
Он подчеркнул, что ПВО расположена на таком расстоянии от города, насколько это возможно.
"Военное руководство приняло такое решение о максимальной защите именно мегаполисов и важных объектов с тем количеством средств, которое мы имеем сегодня. Решить этот вопрос может F-16, способный уже в полях, как говорится, между областями перехватывать вражеские цели, а возможно даже и на границе с Украиной", – подчеркнул спикер Воздушных сил.
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- Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136, 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда", 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.
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