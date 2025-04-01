Вісім головних новин України та світу на 21:00 1 квітня
- Неїжпапа: Україна – перша країна, яка змогла знищити ворожий крейсер під час війни. Україна – перша у світі країна, яка змогла знищити ракетний крейсер під час війни. Про це розповів командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Крим.Реалії.
- У ЄС хочуть відкрити всі переговорні кластери з Україною цього року — європейський чиновник. Метою Єврокомісії є відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року. Про це заявив Герт Ян Купман, генеральний директор департаменту Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення (NEAR), передає кореспондентка LIGA.net.
- Білий дім про повномасштабну війну: Трамп розчарований лідерами України та Росії. Президент США Дональд Трамп розчарований президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у питанні завершення повномасштабної війни. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
- Україна отримала перший транш 2025 року в межах Ukraine Facility – 3,5 млрд євро. Україна у вівторок, 1 квітня, отримала 3,5 млрд євро від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
- У World Press Photo пояснили, як російський пропагандист з TACC став лауреатом конкурсу. Журі World Press Photo розглядає анонімні заявки від фотографів та журналістів по всьому світу, не знаючи, чим вони займаються та на кого працюють. Про це у пресслужбі фотоконкурсу повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net після того, як стало відомо, що фотограф із найбільшого пропагандистського агентства Росії TACC Михайло Терещенко став лауреатом World Press Photo 2025 за світлину протестів у Грузії.
- "Вже відбувся один раунд". Переговори між США й Україною щодо надр офіційно стартували. Україна у п'ятницю, 28 березня, отримала від США оновлений проєкт угоди про корисні копалини, після чого відбувся перший раунд консультацій. Про це на брифінгу у вівторок розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
- Путін підписав указ про примусову мобілізацію українців в окупації. МЗС висловило протест. Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест проти примусової мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, Севастополі, а також частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у рамках "весняного призову 2025". Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства.
- Четвертого американського солдата, зниклого у Литві, знайшли мертвим. Вдень 1 квітня у Литві знайшли мертвим четвертого солдата США, який зник під час навчань тиждень тому. Про це повідомило Командування армії США у Європі та Африці.
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