Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 1 апреля
- Неижпапа: Украина – первая страна, которая смогла уничтожить вражеский крейсер во время войны. Украина – первая в мире страна, которая смогла уничтожить ракетный крейсер во время войны. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами вицеадмирал Алексей Неижпапа в интервью Крым.Реалии.
- В ЕС хотят открыть все переговорные кластеры с Украиной в этом году – европейский чиновник. Целью Еврокомиссии является открытие всех переговорных кластеров из Украины в этом году. Об этом заявил Герт Ян Купман, генеральный директор департамента Еврокомиссии по соседству и переговорам по расширению (NEAR), передает корреспондент LIGA.net.
- Белый дом о полномасштабной войне: Трамп разочарован лидерами Украины и России. Президент США Дональд Трамп разочарован президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным по вопросу завершения полномасштабной войны. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
- Украина получила первый транш 2025 года в рамках Ukraine Facility – 3,5 млрд. евро. Украина во вторник, 1 апреля, получила 3,5 млрд евро от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
- В World Press Photo объяснили, как российский пропагандист с TACC стал лауреатом конкурса. Жюри World Press Photo рассматривает анонимные заявки от фотографов и журналистов по всему миру, не зная чем они занимаются и на кого работают. Об этом в пресс-службе фотоконкурса сообщили в ответ на информационный запрос LIGA.net после того, как стало известно, что фотограф крупнейшего пропагандистского агентства России TACC Михаил Терещенко стал лауреатом World Press Photo 2025 за фотографию протестов в Грузии.
- "Уже состоялся один раунд". Переговоры между США и Украиной по недрам официально стартовали. Украина в пятницу, 28 марта, получила от США обновленный проект соглашения о полезных ископаемых, после чего состоялся первый раунд консультаций. Об этом на брифинге во вторник рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига.
- Путин подписал указ о принудительной мобилизации украинцев в оккупации. МИД выразило протест. Министерство иностранных дел выражает решительный протест против принудительной мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму, Севастополе, а также частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в рамках "весеннего призыва 2025". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
- Четвертый американский солдат, пропавший в Литве, был найден мертвым. Днем 1 апреля в Литве нашли мертвым четвертого солдата США, пропавшего во время учений неделю назад. Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке.
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