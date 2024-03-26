Вісім головних новин України та світу на 21:00 26 березня

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

1. Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО. Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Данілова призначили секретарем РНБО у 2019 році (детальніше).

2. Данілова переведуть на інший напрямок. Зеленський: Про це пізніше. Президент заявив, що звільненого сьогодні Данілова переведуть на інший напрямок, однак не уточнив, куди саме. Від нового очільника РНБО голова держави очікує "зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати й впливати на процеси, від яких залежить національна безпека" (детальніше).

3. Президент призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки України. Володимир Зеленський призначив новим головою Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Раніше генерал Іващенко обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони – помічника головнокомандувача ЗСУ (детальніше).

4. Сили оборони вдарили "Нептуном" по російському кораблю "Костянтин Ольшанський" – речник ВМС. Сили оборони завдали удару протикорабельною ракетою "Нептун" по російському кораблю "Костянтин Ольшанський", заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, Росія вкрала в України цей десантний корабель під час окупації Криму у 2014 році (детальніше).

5. Україна отримала четвертий транш МВФ. Україна у вівторок, 26 березня, отримала четвертий транш від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Його розмір становить $880 млн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Україна залучила вже близько $5,4 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд (детальніше).

6. Мобілізація з 18. Комітет відхилив пропозиції, лише за власним бажанням – нардеп. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли обирати час проходження базової військової підготовки під час воєнного стану — і відповідно могли б бути мобілізовані. Люди самостійно обиратимуть, коли проходити цей вишкіл, повідомив у коментарі LIGA.net нардеп від Слуги народу, член комітету Федір Веніславський (детальніше).

7. Коли у Харкові повністю повернуть світло. Глава Укренерго: "До двох тижнів". Відновлення електропостачання Харкова може зайняти від одного до двох тижнів, якщо не буде нових масованих атак, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Усі пошкоджені внаслідок російської атаки 22 березня по енергосистемі України електростанції, зокрема Харківська ТЕЦ-5, будуть повернуті в роботу. Проте термінів він не назвав "щоб не давати ворогу інформації" (детальніше).

8. Помер Герой України, політик та науковець Ігор Юхновський. Йому було 98 років. На 99-му році з життя пішов український науковець, академік, політик, Герой України Ігор Юхновський. Він був автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, що дало поштовх Україні до її Незалежності. Юхновський очолював парламентську опозицію під назвою Народна рада у період з 1990-го до 1994 року (детальніше).

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