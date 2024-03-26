Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 26 марта

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

1. Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Данилова назначили секретарем СНБО в 2019 году (подробнее).

2. Данилова переведут на другое направление. Зеленский: Об этом позже. Президент заявил, что уволенного сегодня Данилова переведут на другое направление, однако не уточнил, куда именно. От нового главы СНБО глава государства ожидает "укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность" (подробнее).

3. Президент назначил нового председателя Службы внешней разведки Украины. Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Ранее генерал Иващенко занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны – помощника главнокомандующего ВСУ (подробнее).

4. Силы обороны ударили "Нептуном" по российскому кораблю "Константин Ольшанский" – спикер ВМС. Силы обороны нанесли удар противокорабельной ракетой "Нептун" по российскому кораблю "Константин Ольшанский", заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, Россия украла у Украины этот десантный корабль во время оккупации Крыма в 2014 году (подробнее).

5. Украина получила четвертый транш МВФ. Украина во вторник, 26 марта, получила четвертый транш Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Его размер составляет $880 млн, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Украина привлекла уже около $5,4 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд (подробнее).

6. Мобилизация из 18. Комитет отклонил предложения, только по собственному желанию – нардеп. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения и соответственно могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить эту подготовку, сообщил в комментарии нардеп от Слуги народа, член комитета Федор Вениславский (подробнее).

7. Когда в Харькове полностью вернут свет. Глава Укрэнерго: "До двух недель". Возобновление электроснабжения Харькова может занять от одной до двух недель, если не будет новых массированных атак, заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Все поврежденные в результате российской атаки 22 марта по энергосистеме Украины электростанции, в частности Харьковская ТЭЦ-5, будут возвращены в работу. Однако терминов он не назвал "чтобы не давать врагу информации" (подробнее).

8. Умер Герой Украины, политик и ученый Игорь Юхновский. Ему было 98 лет. На 99 году из жизни ушел украинский ученый, академик, политик, Герой Украины Игорь Юхновский. Он был автором идеи референдума 1 декабря 1991, что дало толчок Украине к ее Независимости. Юхновский возглавлял парламентскую оппозицию под названием Народный совет в период с 1990-го по 1994 год (подробнее).

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