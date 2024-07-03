Вісім головних новин України та світу на 21:00 3 липня
- З'явилося відео моменту удару по Дніпру і фото наслідків. Уже майже пів сотні постраждалих. У результаті комбінованого удару росіян по Дніпру зранку 3 липня відомо вже про п’ятьох загиблих, ще майже пів сотні людей отримали поранення. Про це повідомив Офіс генпрокурора, а президент Володимир Зеленський опублікував відео моменту удару окупантів по місту (детальніше).
- Росія бомбить авіацією Харківщину і Донеччину, є вбиті: фото і наслідки. Росія завдала чергових ударів по Донецькій і Харківській областях, в результаті чого є руйнування, загиблі й пораненні, повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій та Нацполіція (детальніше).
- Зеленський заявив, що хоче знати "мирний план" Трампа, якщо той є. Готовий зустрітися. Президент Зеленський хоче знати, який "мирний план" є на думці у 45-го президента США Дональда Трампа. Український президент наполягає, що Трамп має озвучити своє бачення завершення війни, і потенційно готовий зустрітися з ним (детальніше).
- "Росія має вийти з України". США відкинули пропозицію Орбана щодо припинення вогню. Будь-яка країна, яка має вплив або відіграє роль у російсько-українській війні, має докласти зусиль для виведення окупаційних військ з України. Так на пропозицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо припинення вогню відреагував речник Держдепу США Ведант Патель (детальніше).
- Ердоган на зустрічі з Путіним заявив, що справедливий мир можливий. У Раді відреагували. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним заявив: у російсько-українській війні можливий справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони. Україна вкладає у поняття справедливого миру повне відновлення територіальної цілісності, заявив у коментарі LIGA.net голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (детальніше).
- Міносвіти: Дев'ять із десяти вступників в аспірантуру – чоловіки мобілізаційного віку. У 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра. Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба Міністерства освіти та науки (детальніше).
- Україна вперше в історії дійшла до п'ятого траншу МВФ. Гроші вже в Києві. Україна у середу, 3 липня, отримала п'ятий транш від Міжнародного валютного фонду розміром $2,2 млрд в межах чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль (детальніше).
- Зеленський підтвердив переговори про транзит азербайджанського газу замість російського. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, щоб зберегти свою роль транзитної країни та допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку (детальніше).
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