Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 3 июля
- Появилось видео момента удара по Днепру и фото последствий. Уже почти полсотни пострадавших. В результате комбинированного удара россиян по Днепру утром 3 июля известно уже о пяти погибших, еще около полусотни человек получили ранения. Об этом сообщил Офис генпрокурора, а президент Владимир Зеленский опубликовал видео момента удара оккупантов по городу (подробнее).
- Россия бомбит авиацией Харьковскую и Донецкую области, есть убитые: фото и последствия. Россия нанесла очередные удары по Донецкой и Харьковской областям, в результате чего есть разрушения, погибшие и раненые, сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Нацполиция (подробнее).
- Зеленский заявил, что хочет знать "мирный план" Трампа, если он есть. Готов встретиться. Президент Зеленский хочет знать, какой "мирный план" есть у 45-го президента США Дональда Трампа. Украинский президент настаивает, что Трамп должен озвучить свое видение завершения войны, и потенциально готов встретиться с ним (подробнее).
- "Россия должна выйти из Украины". США отвергли предложение Орбана по прекращению огня. Любая страна, которая имеет влияние или играет роль в российско-украинской войне, должна приложить усилия для вывода оккупационных войск из Украины. Так на предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня отреагировал спикер Госдепа США Ведант Патель (подробнее).
- Эрдоган на встрече с Путиным заявил, что справедливый мир возможен. В Раде отреагировали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с диктатором Владимиром Путиным заявил: в российско-украинской войне возможен справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны. Украина вкладывает в понятие справедливого мира полное восстановление территориальной целостности, заявил в комментарии LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (подробнее).
- Минобразования: Девять из десяти поступающих в аспирантуру – мужчины мобилизационного возраста. В 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% – это мужчины призывного возраста, уже имеющие степень магистра. Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба Министерства образования и науки (подробнее).
- Украина впервые в истории дошла до пятого транша МВФ. Деньги уже в Киеве. Украина в среду, 3 июля, получила пятый транш от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль (подробнее).
- Зеленский подтвердил переговоры о транзите азербайджанского газа вместо российского. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, чтобы сохранить свою роль транзитной страны и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность (подробнее).
Читайте также главные тексты дня:
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Бьют по аэродромам. Действительно ли в Миргороде уничтожены Су-27 и чем это грозит F-16
Ад для кадровиков. Что меняет законодательство о мобилизации и условиях бронирования
10 слов, которых вы уже не найдете в украинском языке