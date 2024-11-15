Вісім головних новин України та світу станом на 21:00 15 листопада
- Зеленський: Дзвінок Шольца Путіну – скринька Пандори, Мінська-3 не буде. Німецький канцлер Олаф Шольц говорив з російським диктатором Володимиром Путіним вперше з грудня 2022-го. Президент Володимир Зеленський заявив, що цей дзвінок є "скринькою Пандори" і ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки диктатору вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії й вести звичайні перемовини, які "не будуть нічим завершуватись".
- Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше. За адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа "війна завершиться швидше", заявив український лідер. Зеленський акцентував: "Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув".
- Кабмін встановив виплати для військових за операцію в Курській області. Кабінет міністрів у п'ятницю, 15 листопада, унормував виплати військовим, які беруть чи брали участь у військовій операції в Курській області. Йдеться про 100 000 грн додаткової виплати на місяць (пропорційно часу участі) і 70 000 грн за кожні 30 днів виконання завдань. Додаткова винагорода 100 000 грн поширюються, зокрема, на ДСНС, НАБУ (управління спеціальних операцій) та поліціянтів.
- Масована атака на Краснодарський край: БпЛА летіли на військовий аеродром "Кримськ" – відео. У Краснодарському краї поскаржились на масовану атаку дронів. За даними керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрія Коваленка, було атаковано військовий аеродром "Кримськ".
- У Франції завершила навчання українська бригада імені Анни Київської. Французька військова оперативна група "Шампань" завершила місію підготовки нової української бригади імені Анни Київської. Понад 2000 військових, які були на навчанні у Франції, проходять останні збори перед поверненням до України.
- СБУ: Затримано підполковника, який передавав росіянам плани спецоперацій України в тилу ворога. Правоохоронці затримали підполковника Збройних Сил України, який, за версією слідства, співпрацював з окупантами. Йдеться про командира одного з підрозділів ССО, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. В СБУ стверджують, що навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російської спецслужби й визначив завдання: передавати плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.
- Кабмін затвердив нові критерії бронювання працівників: деталі. Кабінет міністрів оновив систему бронювання військовозобов'язаних в Україні, вона почне діяти з 1 грудня 2024 року. Відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств погоджуватимуться з Міноборони та Мінекономіки.
- Трамп висунув антивакцинатора Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я. Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обрав на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого, який відомий своєю критикою вакцин.
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