Восемь главных новостей Украины и мира по состоянию на 21:00 15 ноября
- Зеленский: Звонок Шольца Путину – ящик Пандоры, Минска-3 не будет. Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил с российским диктатором Владимиром Путиным впервые с декабря 2022 года. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот звонок является "ящиком Пандоры" и этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку диктатору крайне важно ослабить изоляцию себя и России и вести обычные переговоры, которые "не будут ничем завершаться".
- Зеленский: При Трампе война закончится быстрее. При администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа "война завершится быстрее", заявил украинский лидер. Зеленский акцентировал: "Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал".
- Кабмин установил выплаты для военных за операцию в Курской области. Кабинет министров в пятницу, 15 ноября, нормировал выплаты военным, участвующим или участвовавшим в военной операции в Курской области. Речь идет о 100 000 грн дополнительной выплаты в месяц (пропорционально времени участия) и 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения задач. Дополнительное вознаграждение 100 000 грн распространяется, в частности, на ГСЧС, НАБУ (управление специальных операций) и полицейских.
- Массированная атака на Краснодарский край: БпЛА летели на военный аэродром "Крымск" – видео. В Краснодарском крае пожаловались на массированную атаку дронов. По данным руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрея Коваленко, был атакован военный аэродром "Крымск".
- Во Франции завершила обучение украинская бригада имени Анны Киевской. Французская военная оперативная группа "Шампань" завершила миссию подготовки новой украинской бригады имени Анны Киевской. Более 2000 военных, которые были на обучении во Франции, проходят последний сбор перед возвращением в Украину.
- СБУ: Задержан подполковник, который передавал россиянам планы спецопераций Украины в тылу врага. Правоохранители задержали подполковника Вооруженных Сил Украины, который, по версии следствия, сотрудничал с оккупантами. Речь идет о командире одного из подразделений ССО, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны. В СБУ утверждают, что весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российской спецслужбы и определил задачу: передавать планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.
- Кабмин утвердил новые критерии бронирования работников: детали. Кабинет министров обновил систему бронирования военнообязанных в Украине, она начнет действовать с 1 декабря 2024 года. Теперь региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.
- Трамп выдвинул антивакцинатора Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп избрал на должность министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего, известного своей критикой вакцин.
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