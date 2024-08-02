ВМС шукає екіпаж для корвета "Гетьман Іван Виговський": перелік вакансій

1 серпня 2024 року корабель спустили на воду у Туреччині

Гетьман Іван Виговський (Фото: ОП)

Військово-морські сили Збройних Сил України оголосили набір екіпажу на військовий корабель "Гетьман Іван Виговський", який 1 серпня спустили на воду у Туреччині. Перелік вакансій опублікували у Facebook.

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"Вчора в Туреччині на воду спустили черговий корвет типу Ada з назвою "Гетьман Іван Виговський". Незадовго до цього турецькі кораблебудівники спустили на воду корвет "Гетьман Іван Мазепа", а це означає, що Військово-Морські Сили стають потужнішими, сильнішими та сучаснішими", – повідомили у ВМС.

Військові зазначили, що ці кораблі потребують добре навченого та вмотивованого екіпажу, який буде захищати морські рубежі України від агресора.

На "Гетьман Іван Виговський" шукають:

→ кулеметника (комендора);

→ оператора групи автоматизованих систем управління;



→ оператора-електрика зенітної ракетної батареї;

→ палубного матроса;

→ кока;

→ зв'язківця;

→ моториста.

2 жовтня 2022 року у Туреччині спустили на воду перший корвет класу ADA для ВМС ЗСУ, названий на честь гетьмана Івана Мазепи.

18 серпня 2023 року у Туреччині відбулася церемонія закладання другого корабля типу ADA для потреб Військово-морських сил ЗСУ.

8 березня 2024 року Зеленський надав корвету ім'я гетьмана Івана Виговського.

Генеральний директор турецької суднобудівної компанії STM Озгюр Гюлерюз заявив, що Туреччина передасть військовий корабель "Гетьман Іван Виговський" Києву вже в першому кварталі 2027 року.

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