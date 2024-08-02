ВМС ищет экипаж для корвета "Гетман Иван Выговский": список вакансий

Гетман Иван Выговский (Фото: ОП)

Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины объявили набор экипажа на военный корабль "Гетман Иван Выговский", спущенный 1 августа на воду в Турции. Список вакансий опубликовали в Facebook.

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"Вчера в Турции на воду спустили очередной корвет типа Ada с названием "Гетман Иван Выговский". Незадолго до этого турецкие кораблестроители спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа", а это значит, что Военно-Морские Силы становятся более мощными, сильными и современными", – сообщили в ВМС.

Военные отметили, что эти корабли нуждаются в хорошо обученном и мотивированном экипаже, который будет защищать морские рубежи Украины от агрессора.

На "Гетман Иван Выговский" ищут:

→ пулеметчика (комендора);

→ оператора группы автоматизированных систем управления;



→ оператора-электрика зенитной ракетной батареи;

→ палубного матроса;

→ кока;

→ связиста;

→ моториста.

2 октября 2022 года в Турции спустили на воду первый корвет класса ADA для ВМС ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы.

18 августа 2023 года в Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд Военно-морских сил ВСУ.

8 марта 2024 года Зеленский дал корвету имя гетмана Ивана Выговского.

Генеральный директор турецкой судостроительной компании STM Озгюр Гюлерюз заявил, что Турция передаст военный корабль "Гетман Иван Выговский" Киеву уже в первом квартале 2027 года.

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