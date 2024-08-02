ВМС ищет экипаж для корвета "Гетман Иван Выговский": список вакансий
Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины объявили набор экипажа на военный корабль "Гетман Иван Выговский", спущенный 1 августа на воду в Турции. Список вакансий опубликовали в Facebook.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Вчера в Турции на воду спустили очередной корвет типа Ada с названием "Гетман Иван Выговский". Незадолго до этого турецкие кораблестроители спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа", а это значит, что Военно-Морские Силы становятся более мощными, сильными и современными", – сообщили в ВМС.
Военные отметили, что эти корабли нуждаются в хорошо обученном и мотивированном экипаже, который будет защищать морские рубежи Украины от агрессора.
На "Гетман Иван Выговский" ищут:
→ пулеметчика (комендора);
→ оператора группы автоматизированных систем управления;
→ оператора-электрика зенитной ракетной батареи;
→ кока;
→ моториста.
- 2 октября 2022 года в Турции спустили на воду первый корвет класса ADA для ВМС ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы.
- 18 августа 2023 года в Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд Военно-морских сил ВСУ.
- 8 марта 2024 года Зеленский дал корвету имя гетмана Ивана Выговского.
- Генеральный директор турецкой судостроительной компании STM Озгюр Гюлерюз заявил, что Турция передаст военный корабль "Гетман Иван Выговский" Киеву уже в первом квартале 2027 года.
Смотрите также: ВМС показали кадры испытания военного корабля "Гетман Иван Мазепа" в море – видео