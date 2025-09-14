ВМС уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії
У ніч на 11 вересня Військово-морські сили уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ВМС.
Зазначається, що внаслідок операції було уражено комунікаційний вузол, розташований на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази в окупованому Севастополі.
Він виконував функцію координації та управління підрозділами Чорноморського флоту РФ.
- 1 вересня ССО знищили радіолокаційну станцію росіян на військовому аеродромі Саки в Криму.
- 3 вересня Військово-морські сили знищили російський катер разом з росіянами в районі Тендрівської коси.
- 11 вересня спецпризначенці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту Росії в районі Новоросійська.
