ВМС уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії

Уражений комунікаційний вузол (Фото: t.me/ukrainian_navy)

У ніч на 11 вересня Військово-морські сили уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ВМС.

Зазначається, що внаслідок операції було уражено комунікаційний вузол, розташований на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази в окупованому Севастополі.

Він виконував функцію координації та управління підрозділами Чорноморського флоту РФ.