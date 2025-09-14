ВМС поразили коммуникационный узел Черноморского флота России
В ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы поразили коммуникационный узел Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
Отмечается, что в результате операции был поражен коммуникационный узел, расположенный на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы в оккупированном Севастополе.
Он выполнял функцию координации и управления подразделениями Черноморского флота РФ.
- 1 сентября ССО уничтожили радиолокационную станцию россиян на военном аэродроме Саки в Крыму.
- 3 сентября Военно-морские силы уничтожили российский катер вместе с русскими в районе Тендровской косы.
- 11 сентября спецназовцы ГУР поразили корабль Черноморского флота России в районе Новороссийска.
