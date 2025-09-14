ВМС поразили коммуникационный узел Черноморского флота России

Пораженный коммуникационный узел (Фото: t.me/ukrainian_navy)

В ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы поразили коммуникационный узел Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Отмечается, что в результате операции был поражен коммуникационный узел, расположенный на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы в оккупированном Севастополе.

Он выполнял функцию координации и управления подразделениями Черноморского флота РФ.