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Вісім головних новин України та світу на 19:00 11 жовтня

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 19:00
Вісім головних новин України та світу на 19:00 11 жовтня - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

1. Авдіївка. Військові пишуть про хвилі "м'ясних штурмів" РФ, масовані авіаудари: фото, відеоРосійські окупанти активізували атаки в районі Авдіївки, наступають піхотою та завдають масованих авіаційних ударів. Про це повідомляють українські канали, які висвітлюють війну (детальніше).

2. Нардеп Дубневич отримав від НАБУ підозру в розкраданні газуДепутат Верховної Ради Ярослав Дубневич отримав підозру від Національного антикорупційного бюро у розкраданні газу на суму 2,1 млрд грн (детальніше).

3. СБУ: Ракету "Іскандер" по кафе в Грозі навели місцеві брати-зрадники, які втекли до РосіїРосійську ракету по кафе в Грозі в Харківській області, внаслідок чого на поминках загинули 53 мирні жителі, навели двоє рідних братів з цього села, які перейшли на бік загарбників під час окупації, пишуть пресцентри Офісу генпрокурора та Служби безпеки України (детальніше).

4. Повірили дезінформації ХАМАС і переоцінили системи охорони кордону: NYT про помилки ІзраїлюНапад ХАМАС на територію Ізраїлю став можливим через те, що військові та розвідка надто покладалися на системи прикордонного моніторингу й недооцінили здатність терористів до дезінформації. Такої думки дотримуються співробітники ізраїльських спецслужб, пише The New Tork Times (детальніше).

5. Зеленський звернувся до союзників на "Рамштайні": Зараз важливо давити Росію без паузНаразі важливо не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою. Про це на зустрічі у форматі "Рамштайн" сказав у Бельгії президент Володимир Зеленський (детальніше).

6. ВМС: Чорноморський флот РФ змінив тактику, зарано говорити про зміну балансу силРосійське корабельне угруповання у тимчасово окупованому Криму залишається "досить великим", говорити про зміну балансу сил не на користь окупантів зарано, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Росіяни змінили тактику та застосовують у бойовому порядку лише ракетоносії "Калібрів", зазначив військовий (детальніше).

7. "Ми на них чекали". ЗСУ відбили всі атаки РФ на Авдіївку, втрат рубежів і позицій немаєРосіяни здійснюють масовані атаки в районі Авдіївки Донецької області, але наразі всі штурми відбито. Сили оборони готувались до таких дій противника, розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун (детальніше).

8. Україна отримала від США $1,15 млрд на соцвиплати та зарплатиДержавний бюджет України у середу, 11 жовтня, отримав від США новий грант у розмірі $1,15 млрд на соцвиплати та зарплати, повідомило Міністерство фінансів (детальніше).

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