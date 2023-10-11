Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 октября

1. Авдеевка. Военные пишут о волнах "мясных штурмов" РФ, массированных авиаударах: фото, видео. Российские оккупанты активизировали атаки в районе Авдеевки, наступают пехотой и наносят массированные авиационные удары. Об этом сообщают украинские каналы, освещающие войну (подробнее).

2. Нардеп Дубневич получил от НАБУ подозрение в хищении газа. Депутат Верховной Рады Ярослав Дубневич получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро в хищении газа на сумму 2,1 млрд грн (подробнее).

3. СБУ: Ракету "Искандер" по кафе в Грозе привели бежавшие в Россию местные братья-предатели. Российскую ракету по кафе в Грозе в Харьковской области, в результате чего на поминках погибли 53 мирных жителя, привели двое родных братьев из этого села, которые перешли на сторону захватчиков во время оккупации, пишут пресс-центры Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины (подробнее).

4. Поверили дезинформации ХАМАС и переоценили системы охраны границы: NYT об ошибках Израиля. Нападение ХАМАС на территорию Израиля стало возможным из-за того, что военные и разведка слишком полагались на системы пограничного мониторинга и недооценили способность террористов к дезинформации. Такого мнения придерживаются сотрудники израильских спецслужб, пишет The New Tork Times (подробнее).

5. Зеленский обратился к союзникам на "Рамштайне": Сейчас важно давить Россию без пауз. Пока важно не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не потерять инициативу на поле боя. Об этом на встрече в формате "Рамштайн" сказал в Бельгии президент Владимир Зеленский (подробнее).

6. ВМС: Черноморский флот РФ изменил тактику, рано говорить об изменении баланса сил. Российская корабельная группировка во временно оккупированном Крыму остается "достаточно большой", говорить об изменении баланса сил не в пользу оккупантов рано, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Россияне изменили тактику и применяют в боевом порядке только ракетоносители "Калибров", отметил военный (подробнее).

7. "Мы их ждали". ВСУ отразили все атаки РФ на Авдеевку, потерь рубежей и позиций нет. Россияне совершают массированные атаки в районе Авдеевки Донецкой области, но все штурмы отражены. Силы обороны готовились к таким действиям противника, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун (подробнее).

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