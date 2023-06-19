Вісім головних новин України та світу на 19:00 19 червня

1. ЗСУ звільнили село П'ятихатки. Збройні Сили України наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр (детальніше).

2. Повітряні сили підтвердили: збито усі чотири "Калібри" та стільки ж "шахедів" вночі. Повітряні сили підтвердили, що на півдні й сході України вночі 19 червня знищили чотири крилаті ракети типу "Калібр" і чотири іранські дрони Shahed-136/131 (детальніше).

3. Група Єрмака-Макфола: 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США – інфографіка. Переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%. Про це йдеться у новому документі санкційної групи Єрмака-Макфола (детальніше).

4. Опитування КМІС. Міняти президента після перемоги хочуть 23% українців, Раду – майже 70%. Соціологи запитали громадян України, чи потрібно міняти президента, уряд і Раду після перемоги. Змінити президента після перемоги хочуть 23% українців, Раду – майже 70% (детальніше).

5. Сі Цзіньпін на зустрічі з Блінкеном: Китай та США досягли згоди з низки конкретних питань. Під час зустрічі в Будинку народних зборів у Пекіні Сі сказав, що головний дипломат Китаю Ван І та міністр закордонних справ КНР Цінь Ґан охарактеризували свої переговори з Блінкеном як "відверті та ґрунтовні" (детальніше).

6. Аварія в мережах призвела до роз'єднання лінії електропередавання з Молдовою — Міненерго. Через аварійну ситуацію в мережах на території України відбулося роз'єднання міждержавної лінії електропередавання з Молдовою (детальніше).

7. Угорщина має пояснити, як до неї потрапили українські військовополонені – ЄС. Угорщина має пояснити ситуацію, внаслідок якої на її території опинилися українські військовополонені, які раніше утримувалися у РФ, заявив провідний прессекретар Єврокомісії з закордонних справ та безпекової політики Петер Стано (детальніше).

8. Буданов дав коментар Kyiv Post: Створюємо загін безсмертних, щоб кошмарити росіян. Після заяв російських пропагандистів про нібито поранення або навіть смерть Буданова керівник ГУР дав ексклюзивний коментар виданню Kyiv Post, в якому сказав, що зараз в Україні формується "загін безсмертних" (детальніше).

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