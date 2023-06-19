Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 июня

1. ВСУ освободили село Пятихатки. Вооруженные Силы Украины наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождены восемь населенных пунктов на Таврическом направлении, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр (подробнее).

2. Воздушные силы подтвердили: сбиты все четыре "Калибра" и столько же "шахедов" ночью. Воздушные силы подтвердили, что на юге и востоке Украины ночью 19 июня уничтожили четыре крылатые ракеты типа "Калибр" и четыре иранские дроны Shahed-136/131 (подробнее).

3. Группа Ермака-Макфола: 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США – инфографика. Подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%. Об этом говорится в новом документе санкционной группы Ермака-Макфола (подробнее).

4. Опрос КМИС. Менять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70%. Социологи спросили у граждан Украины, нужно ли менять президента, правительство и Раду после победы. Сменить президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70% (подробнее).

5. Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном: Китай и США достигли согласия по ряду конкретных вопросов. Во время встречи в Доме народного собрания в Пекине Си сказал, что главный дипломат Китая Ван И и министр иностранных дел КНР Цинь Ган охарактеризовали свои переговоры с Блинкеном как "откровенные и основательные" (подробнее).

6. Авария в сетях привела к разъединению линии электропередачи с Молдовой – Минэнерго. Из-за аварийной ситуации в сетях на территории Украины произошло разъединение межгосударственной линии электропередачи с Молдовой (подробнее).

7. Венгрия должна объяснить, как к ней попали украинские военнопленные – ЕС. Венгрия должна объяснить ситуацию, в результате которой на ее территории оказались украинские военнопленные, ранее удерживаемые в РФ, заявил ведущий пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано (подробнее).

8. Буданов дал комментарий Kyiv Post: Создаем отряд бессмертных, чтобы кошмарить россиян. После заявлений российских пропагандистов о якобы ранении или даже смерти Буданова руководитель ГУР дал эксклюзивный комментарий изданию Kyiv Post, в котором сказал, что сейчас в Украине формируется "отряд бессмертных" (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Батальон "Уран". Как Роскосмос, партнер NASA, вербует наемников на войну против Украины

Гомофобия, притеснения языка, дискриминация. На какие неуместные требования жалуются украинские айтишники

"Там все на своих местах". Чем уникальна беседка на Подоле и почему ее нельзя сносить

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.