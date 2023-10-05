Вісім головних новин України та світу на 19:00 5 жовтня

1. Нічна атака. Сили оборони знищили 24 з 29 "шахедів" – Повітряні сили. Сили оборони знищили 24 з 29 дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували вночі 5 жовтня, повідомляють Повітряні сили (детальніше).

2. Ще один західний виробник верстатів засвітився як постачальник для російського ОПК. Виготовлені у Німеччині верстати корпорації NSH (Niles-Simmons-Hegenscheidt) використовуються російськими оборонними підприємствами, навіть тими, які потрапили під західні санкції багато років тому. Про це йдеться в розслідуванні журналіста Саймона Островського для PBS (детальніше).

3. Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони. Вони з Генштабу, НАЗК та Фонду держмайна. Новими заступниками голови оборонного відомства стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер і Дмитро Клiменков (детальніше).

4. МВС: У списках зниклих безвісти – близько 15 000 військовослужбовців та 11 000 цивільних. На вересень 2023 року зниклими безвісти за особливих обставин вважаються 15 000 українців-військовослужбовців, а також 11 000 цивільних (детальніше).

5. Рада спростила списання військового майна у Збройних Силах. Верховна Рада у четвер, 5 жовтня, ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна у Збройних Силах України. Відповідний законопроєкт №10039 підтримали 302 народних депутати (детальніше).

6. Зеленський: Якщо РФ отримає паузу у війні, то зможе атакувати Україну та Балтію у 2028 році. Якщо Москва отримає паузу у бойових діях або заморозить війну, то "критичний момент" настане у 2028 році, заявив Зеленський на саміті в Іспанії (детальніше).

7. Росія вдарила ракетою по кафе-магазину на Харківщині, 51 загиблий – фото. Російські окупанти завдали ракетного удару по продуктовому магазину у селі Гроза на Харківщині. Наразі відомо про 51 загиблого (детальніше).

8. ЗСУ: Росіяни різко збільшили активність, більшість боєзіткнень – у районі Мар’їнки. Окупанти різко активізувались на Таврійському напрямку, а основна частина боєзіткнень наразі відбувається в районі Мар'їнки Донецької області (детальніше).

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