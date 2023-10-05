Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 октября

1. Ночная атака. Силы обороны уничтожили 24 из 29 "шахедов" – Воздушные силы. Силы обороны уничтожили 24 из 29 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты атаковали ночью 5 октября, сообщают Воздушные силы (подробнее).

2. Еще один западный производитель станков засветился как поставщик для российского ОПК. Изготовленные в Германии станки корпорации NSH (Niles-Simmons-Hegenscheidt) используются российскими оборонными предприятиями, даже попавшими под западные санкции много лет назад. Об этом говорится в расследовании журналиста Саймона Островского для PBS (подробнее).

3. Кабмин назначил еще трех заместителей министра обороны. Они из Генштаба, НАПК и Фонда госимущества. Новыми заместителями главы оборонного ведомства стали Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер и Дмитрий Клименков (подробнее).

4. МВД: В списках пропавших без вести – около 15 000 военнослужащих и 11 000 гражданских. На сентябрь 2023 года пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются 15 000 украинцев-военнослужащих, а также 11 000 гражданских (подробнее).

5. Рада упростила списание военного имущества в Вооруженных Силах. В четверг, 5 октября, Верховная Рада приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества в Вооруженных Силах Украины. Соответствующий законопроект №10039 поддержали 302 народных депутата (подробнее).

6. Зеленский: Если РФ получит паузу в войне, сможет атаковать Украину и Балтию в 2028 году. Если Москва получит паузу в боевых действиях или заморозит войну, то "критический момент" наступит в 2028 году, заявил Зеленский на саммите в Испании (подробнее).

7. Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Харьковской области, 51 погибший – фото. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по продуктовому магазину в селе Гроза на Харьковщине. Сейчас известно о 51 погибшем (подробнее).

8. ВСУ: Россияне резко увеличили активность, большинство боестолкновений – в районе Марьинки. Оккупанты резко активизировались на Таврическом направлении, а основная часть боестолкновений сейчас происходит в районе Марьинки Донецкой области (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Искусственный интеллект проиллюстрировал фантастический роман Лема "Возвращение из звезд". Вот что получилось

Ящеры, гаишники и плагиат – пять "трешевых" видеоигр российского производства

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.