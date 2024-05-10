Вселенський патріарх Варфоломій приїде на мирний саміт
Вселенський патріарх Варфоломій (Фото: Ecumenical Patrirachate)

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у глобальному саміті миру, який відбудеться влітку у Швейцарії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що поговорив із Варфоломієм, привітав його всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

"Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі", – написав Зеленський.

Раніше стало відомо, що на саміт миру запросили й папу римського Франциска. За словами президентки Швейцарії Віоли Амгерд, той "дуже позитивно" оцінює мирну конференцію.

ДОВІДКА
Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня. За даними Bloomberg, на саміт із врегулювання війни запросять від 80 до 100 держав. Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити. Керівник ОП Єрмак повідомив, що Україна зробить все для присутності Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.
  • На початку грудня 2021 року Варфоломій відповів на звинувачення росіян у "розколі" – "якщо він є, то вони самі його зробили". Також Варфоломій заявив, що росіяни ніколи не керуватимуть світовим православ'ям.
  • 13 лютого 2022 року він заявив, що "слід рішуче протидіяти можливості виникнення нової війни в Європі через ескалацію насильницької риторики та мілітаризацію кордонів між Росією та Україною".

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