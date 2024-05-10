Вселенський патріарх Варфоломій приїде на мирний саміт
Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у глобальному саміті миру, який відбудеться влітку у Швейцарії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави заявив, що поговорив із Варфоломієм, привітав його всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.
"Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі", – написав Зеленський.
Раніше стало відомо, що на саміт миру запросили й папу римського Франциска. За словами президентки Швейцарії Віоли Амгерд, той "дуже позитивно" оцінює мирну конференцію.
- На початку грудня 2021 року Варфоломій відповів на звинувачення росіян у "розколі" – "якщо він є, то вони самі його зробили". Також Варфоломій заявив, що росіяни ніколи не керуватимуть світовим православ'ям.
- 13 лютого 2022 року він заявив, що "слід рішуче протидіяти можливості виникнення нової війни в Європі через ескалацію насильницької риторики та мілітаризацію кордонів між Росією та Україною".
Читайте також: Кулеба про участь Росії в Глобальному саміті миру: Немає сенсу садити за стіл переговорів