Вселенський патріарх Варфоломій приїде на мирний саміт

Це він підтвердив у розмові з президентом Зеленським

Вселенський патріарх Варфоломій (Фото: Ecumenical Patrirachate)

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у глобальному саміті миру, який відбудеться влітку у Швейцарії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави заявив, що поговорив із Варфоломієм, привітав його всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

"Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі", – написав Зеленський.

Раніше стало відомо, що на саміт миру запросили й папу римського Франциска. За словами президентки Швейцарії Віоли Амгерд, той "дуже позитивно" оцінює мирну конференцію.

ДОВІДКА Глобальний саміт миру Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня. За даними Bloomberg, на саміт із врегулювання війни запросять від 80 до 100 держав. Зеленський заявив , що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити. Керівник ОП Єрмак повідомив , що Україна зробить все для присутності Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.

На початку грудня 2021 року Варфоломій відповів на звинувачення росіян у "розколі" – "якщо він є, то вони самі його зробили". Також Варфоломій заявив, що росіяни ніколи не керуватимуть світовим православ'ям.

13 лютого 2022 року він заявив, що "слід рішуче протидіяти можливості виникнення нової війни в Європі через ескалацію насильницької риторики та мілітаризацію кордонів між Росією та Україною".

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