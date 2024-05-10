Вселенский патриарх Варфоломей приедет на мирный саммит
Вселенский патриарх Варфоломей (Фото: Ecumenical Patrirachate)

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в глобальном саммите мира, который пройдет летом в Швейцарии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что поговорил с Варфоломеем, поздравил его всесвятость с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.

"Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас очень символично. Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве", – написал Зеленский.

Ранее стало известно, что на саммит мира был приглашен и папа римский Франциск. По словам президента Швейцарии Виолы Амгерд, тот "очень положительно" оценивает мирную конференцию.

СПРАВКА
Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. По данным Bloomberg, на саммит по урегулированию войны будут приглашены от 80 до 100 государств. Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и имеет план, как это сделать. Руководитель ОП Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.
  • В начале декабря 2021 года Варфоломей ответил на обвинение россиян в "расколе" – "если он есть, то они сами его сделали". Также Варфоломей заявил, что россияне никогда не будут руководить мировым православием.
  • 13 февраля 2022 года он заявил, что "следует решительно противодействовать возможности возникновения новой войны в Европе из-за эскалации насильственной риторики и милитаризации границ между Россией и Украиной".

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