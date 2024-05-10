Вселенский патриарх Варфоломей приедет на мирный саммит

Это он подтвердил в разговоре с президентом Зеленским

Вселенский патриарх Варфоломей (Фото: Ecumenical Patrirachate)

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в глобальном саммите мира, который пройдет летом в Швейцарии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства заявил, что поговорил с Варфоломеем, поздравил его всесвятость с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.

"Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас очень символично. Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве", – написал Зеленский.

Ранее стало известно, что на саммит мира был приглашен и папа римский Франциск. По словам президента Швейцарии Виолы Амгерд, тот "очень положительно" оценивает мирную конференцию.

СПРАВКА Глобальный саммит мира Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. По данным Bloomberg, на саммит по урегулированию войны будут приглашены от 80 до 100 государств. Зеленский заявил , что Россия хочет сорвать саммит мира и имеет план, как это сделать. Руководитель ОП Ермак сообщил , что Украина сделает все для присутствия Китая на саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.

В начале декабря 2021 года Варфоломей ответил на обвинение россиян в "расколе" – "если он есть, то они сами его сделали". Также Варфоломей заявил, что россияне никогда не будут руководить мировым православием.

13 февраля 2022 года он заявил, что "следует решительно противодействовать возможности возникновения новой войны в Европе из-за эскалации насильственной риторики и милитаризации границ между Россией и Украиной".

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