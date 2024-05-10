Вселенский патриарх Варфоломей приедет на мирный саммит
Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в глобальном саммите мира, который пройдет летом в Швейцарии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства заявил, что поговорил с Варфоломеем, поздравил его всесвятость с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.
"Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас очень символично. Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве", – написал Зеленский.
Ранее стало известно, что на саммит мира был приглашен и папа римский Франциск. По словам президента Швейцарии Виолы Амгерд, тот "очень положительно" оценивает мирную конференцию.
- В начале декабря 2021 года Варфоломей ответил на обвинение россиян в "расколе" – "если он есть, то они сами его сделали". Также Варфоломей заявил, что россияне никогда не будут руководить мировым православием.
- 13 февраля 2022 года он заявил, что "следует решительно противодействовать возможности возникновения новой войны в Европе из-за эскалации насильственной риторики и милитаризации границ между Россией и Украиной".
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