Вступ України до ЄС може бути прискорений. Зеленський пояснив, від чого це залежить
Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України до Європейського Союзу може бути прискорений, але це залежить від низки чинників. Таку думку він висловив на брифінгу в Брюсселі.
"Це залежить від наших кроків. І від кроків наших лідерів, якщо ці кроки не блокуються політично. Тобто, якщо це прив’язано до законодавства, змін, реформ тощо, то я розумію таку логіку", – сказав Зеленський.
Глава держави акцентував, що якщо це блокується політично, то він "таку логіку не розуміє".
"Але розумію, хто це робить. Це відкрита інформація. Тому, в принципі, для нас Євросоюз, членство в Євросоюзі, для нас це гарантії безпеки. Частина тих гарантій безпеки, про які Україна не тільки заявляє, а й домовляється, розраховує", – продовжив президент.
Він уточнив, що членство в ЄС для України – це не тільки економічні гарантії безпеки, а й політичні та геополітичні.
Зеленський відмовився спрогнозувати, коли саме Україна вступить до ЄС, адже це рішення ухвалюватимуть лідери блоку.
"Але для нас важливо, щоб це не вирішували інші. Не вирішувала Росія й інші, ті, хто хочуть або блокують нас. Навіть деякі члени Європейського Союзу, ви знаєте, блокують через політичні причини. А не через те, що впроваджена та чи інша реформа в Україні. Я за справедливість", – пояснив він.
- 14 березня 2025 року Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики й безпеки потрібна підтримка всіх членів блоку.
- 26 червня Орбан оголосив результати пропагандистського національного опитування Voks2025 щодо вступу України. Він заявив, що абсолютна більшість угорців проголосували проти.
- 11 грудня Україна зобов'язалася перед ЄС прискорити ключові реформи для зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.
- 17 грудня Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС на його останньому цьогорічному засіданні про розширення – уряд країни не підтримав позитивну оцінку зусиль України на шляху євроінтеграції.
Коментарі (0)