Вступ України до ЄС може бути прискорений. Зеленський пояснив, від чого це залежить

Для України важливо, щоб долю України щодо вступу до ЄС не вирішувала Росія, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України до Європейського Союзу може бути прискорений, але це залежить від низки чинників. Таку думку він висловив на брифінгу в Брюсселі.

"Це залежить від наших кроків. І від кроків наших лідерів, якщо ці кроки не блокуються політично. Тобто, якщо це прив’язано до законодавства, змін, реформ тощо, то я розумію таку логіку", – сказав Зеленський.

Читайте також Брюссельський "рубікон". Що Європа готує для України на 2026 рік та коли завершиться війна

Глава держави акцентував, що якщо це блокується політично, то він "таку логіку не розуміє".

"Але розумію, хто це робить. Це відкрита інформація. Тому, в принципі, для нас Євросоюз, членство в Євросоюзі, для нас це гарантії безпеки. Частина тих гарантій безпеки, про які Україна не тільки заявляє, а й домовляється, розраховує", – продовжив президент.

Він уточнив, що членство в ЄС для України – це не тільки економічні гарантії безпеки, а й політичні та геополітичні.

Зеленський відмовився спрогнозувати, коли саме Україна вступить до ЄС, адже це рішення ухвалюватимуть лідери блоку.

"Але для нас важливо, щоб це не вирішували інші. Не вирішувала Росія й інші, ті, хто хочуть або блокують нас. Навіть деякі члени Європейського Союзу, ви знаєте, блокують через політичні причини. А не через те, що впроваджена та чи інша реформа в Україні. Я за справедливість", – пояснив він.