Вступление Украины в ЕС может быть ускорено. Зеленский объяснил, от чего это зависит

Для Украины важно, чтобы судьбу Украины по вступлению в ЕС не решала Россия, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в Европейский Союз может быть ускорено, но это зависит от ряда факторов. Такое мнение он высказал на брифинге в Брюсселе.

"Это зависит от наших шагов. И от шагов наших лидеров, если эти шаги не блокируются политически. То есть, если это привязано к законодательству, изменениям, реформам и так далее, то я понимаю такую логику", – сказал Зеленский.

Читайте также Брюссельский "рубикон". Что Европа готовит для Украины на 2026 год и когда завершится война

Глава государства акцентировал, что если это блокируется политически, то он "такую логику не понимает".

"Но понимаю, кто это делает. Это открытая информация. Поэтому, в принципе, для нас Евросоюз, членство в Евросоюзе, для нас это гарантии безопасности. Часть тех гарантий безопасности, о которых Украина не только заявляет, но и договаривается, рассчитывает", – продолжил президент.

Он уточнил, что членство в ЕС для Украины – это не только экономические гарантии безопасности, но и политические и геополитические.

Зеленский отказался спрогнозировать, когда именно Украина вступит в ЕС, ведь это решение будут принимать лидеры блока.

"Но для нас важно, чтобы это не решали другие. Не решала Россия и другие, те, кто хотят или блокируют нас. Даже некоторые члены Европейского Союза, вы знаете, блокируют по политическим причинам. А не из-за того, что внедрена та или иная реформа в Украине. Я за справедливость", – пояснил он.