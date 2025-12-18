Вступление Украины в ЕС может быть ускорено. Зеленский объяснил, от чего это зависит
Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в Европейский Союз может быть ускорено, но это зависит от ряда факторов. Такое мнение он высказал на брифинге в Брюсселе.
"Это зависит от наших шагов. И от шагов наших лидеров, если эти шаги не блокируются политически. То есть, если это привязано к законодательству, изменениям, реформам и так далее, то я понимаю такую логику", – сказал Зеленский.
Глава государства акцентировал, что если это блокируется политически, то он "такую логику не понимает".
"Но понимаю, кто это делает. Это открытая информация. Поэтому, в принципе, для нас Евросоюз, членство в Евросоюзе, для нас это гарантии безопасности. Часть тех гарантий безопасности, о которых Украина не только заявляет, но и договаривается, рассчитывает", – продолжил президент.
Он уточнил, что членство в ЕС для Украины – это не только экономические гарантии безопасности, но и политические и геополитические.
Зеленский отказался спрогнозировать, когда именно Украина вступит в ЕС, ведь это решение будут принимать лидеры блока.
"Но для нас важно, чтобы это не решали другие. Не решала Россия и другие, те, кто хотят или блокируют нас. Даже некоторые члены Европейского Союза, вы знаете, блокируют по политическим причинам. А не из-за того, что внедрена та или иная реформа в Украине. Я за справедливость", – пояснил он.
- 14 марта 2025 года Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности нужна поддержка всех членов блока.
- 26 июня Орбан объявил результаты пропагандистского национального опроса Voks2025 относительно вступления Украины. Он заявил, что абсолютное большинство венгров проголосовали против.
- 11 декабря Украина обязалась перед ЕС ускорить ключевые реформы для укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией.
- 17 декабря Венгрия заблокировала ежегодное заявление ЕС на его последнем в этом году заседании о расширении – правительство страны не поддержало положительную оценку усилий Украины на пути евроинтеграции.
