Вступ України в ЄС. Зеленський: Очікуємо на рішення щодо затвердження переговорної рамки

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на рішення Ради Європейського союзу щодо затвердження переговорної рамки про вступ у ЄС.

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12 березня Єврокомісія схвалила переговорну рамку про вступ України в ЄС. Зеленський наголосив, що тепер Україна очікує на рішення європейських лідерів щодо затвердження.

"І буде важливим і для України, і для всієї європейської спільноти – важливим та сильним сигналом – зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року", – акцентував він.

Президент зазначив, що це має бути спільним темпом і України, і Євросоюзу. Зеленський додав, що Україна має чіткий порядок кроків.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС. 14 грудня 2023 року лідери країн–членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

26 січня 2024 року Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

22 лютого президентка Європейської комісії зазначила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в Євросоюз навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.

Того самого дня президент Зеленський заявив, що мета України – розпочати переговори про вступ в ЄС до червня 2024 року. Він наголосив, що із президентом Європейської ради Мішелем була "дуже конкретна розмова".

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