Вступ України в ЄС. Зеленський: Очікуємо на рішення щодо затвердження переговорної рамки
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на рішення Ради Європейського союзу щодо затвердження переговорної рамки про вступ у ЄС.
12 березня Єврокомісія схвалила переговорну рамку про вступ України в ЄС. Зеленський наголосив, що тепер Україна очікує на рішення європейських лідерів щодо затвердження.
"І буде важливим і для України, і для всієї європейської спільноти – важливим та сильним сигналом – зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року", – акцентував він.
Президент зазначив, що це має бути спільним темпом і України, і Євросоюзу. Зеленський додав, що Україна має чіткий порядок кроків.
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС. 14 грудня 2023 року лідери країн–членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.
- 26 січня 2024 року Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.
- 22 лютого президентка Європейської комісії зазначила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в Євросоюз навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.
- Того самого дня президент Зеленський заявив, що мета України – розпочати переговори про вступ в ЄС до червня 2024 року. Він наголосив, що із президентом Європейської ради Мішелем була "дуже конкретна розмова".
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