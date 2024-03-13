Вступление Украины в ЕС. Зеленский: Ожидаем решения по утверждению переговорной рамки
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает решения Совета Европейского союза по утверждению переговорной рамки о вступлении в ЕС.
12 марта Еврокомиссия одобрила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС. Зеленский подчеркнул, что теперь Украина ожидает решения европейских лидеров по утверждению.
"И будет важным и для Украины, и для всего европейского сообщества – важным и сильным сигналом – сделать все для начала переговоров уже во время бельгийского председательства в первом полугодии этого года", – акцентировал он.
Президент отметил, что это должно быть общим темпом и Украины, и Евросоюза. Зеленский добавил, что Украина имеет четкий порядок шагов.
- 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. 14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.
- 26 января 2024 года Зеленский заявил о начале процесса оценки соответствия украинского законодательства нормам ЕС.
- 22 февраля президент Европейской комиссии отметила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в Евросоюз вряд ли будет подготовлен к началу выборов в ЕС, которые состоятся в июне этого года.
- В тот же день президент Зеленский заявил, что цель Украины – начать переговоры о вступлении в ЕС до июня 2024 года. Он подчеркнул, что с президентом Европейского совета Мишелем был "очень конкретный разговор".
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