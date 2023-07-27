ЗСУ: Вночі Росія атакувала "Калібрами" та дронами-камікадзе, всі "шахеди" збила ППО
Вночі 27 липня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетами "Калібр". Сили протиповітряної оборони знищили всі "шахеди". Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.
Окупанти випустили ракети та дрони-камікадзе з південно-східного напрямку.
Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 з напрямку Приморсько-Ахтарськ.
"Калібри" атакували портову інфраструктуру Одеської області, збити їх не вдалося.
Усі вісім "шахедів" були знищені силами та засобами Повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.
Одеська ОВА повідомила, що в ніч проти 27 липня внаслідок атаки "Калібрамі" портової інфраструктури в області загинув охоронець, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів.
Вночі Хмельницьку область атакували дрони, були вибухи, спрацювала ППО.
- 26 липня 2023 року вдень РФ запустила ракети по Україні: у Вінницькій, Житомирській та Кіровоградській областях спрацювала ППО. Потім, увечері, на Хмельниччині відбили атаку "Кинджалів", уламки впали і в Старокостянтинові. Загалом за добу було знищено ще й 36 крилатих ракет.
- Також 26 липня президент Зеленський заявив, що Україна отримала посилення системи ППО – її направлять "туди, де зараз найбільше потрібно".
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