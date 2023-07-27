ЗСУ: Вночі Росія атакувала "Калібрами" та дронами-камікадзе, всі "шахеди" збила ППО

Вночі 27 липня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетами "Калібр". Сили протиповітряної оборони знищили всі "шахеди". Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

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Окупанти випустили ракети та дрони-камікадзе з південно-східного напрямку.

Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

"Калібри" атакували портову інфраструктуру Одеської області, збити їх не вдалося.

Усі вісім "шахедів" були знищені силами та засобами Повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Одеська ОВА повідомила, що в ніч проти 27 липня внаслідок атаки "Калібрамі" портової інфраструктури в області загинув охоронець, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів.

Вночі Хмельницьку область атакували дрони, були вибухи, спрацювала ППО.

26 липня 2023 року вдень РФ запустила ракети по Україні: у Вінницькій, Житомирській та Кіровоградській областях спрацювала ППО. Потім, увечері, на Хмельниччині відбили атаку "Кинджалів", уламки впали і в Старокостянтинові. Загалом за добу було знищено ще й 36 крилатих ракет.

Також 26 липня президент Зеленський заявив, що Україна отримала посилення системи ППО – її направлять "туди, де зараз найбільше потрібно".

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