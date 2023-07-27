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ЗСУ: Вночі Росія атакувала "Калібрами" та дронами-камікадзе, всі "шахеди" збила ППО

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 08:58
ЗСУ: Вночі Росія атакувала
Мисливці за шахедами (Фото: Нацгвардія)

Вночі 27 липня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетами "Калібр". Сили протиповітряної оборони знищили всі "шахеди". Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

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Окупанти випустили ракети та дрони-камікадзе з південно-східного напрямку.

Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

"Калібри" атакували портову інфраструктуру Одеської області, збити їх не вдалося.

Усі вісім "шахедів" були знищені силами та засобами Повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Одеська ОВА повідомила, що в ніч проти 27 липня внаслідок атаки "Калібрамі" портової інфраструктури в області загинув охоронець, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів.

Вночі Хмельницьку область атакували дрони, були вибухи, спрацювала ППО.

Читайте також: Україна створює FPV-дрони зі штучним інтелектом: переслідують мету без оператора – WP

Наталія Медведєва
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війнаповітряні силиппокалібрShahed-136
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