RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Хмельницьку область знову атакували з повітря: вибухи, спрацювала ППО

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 03:21
Хмельницьку область знову атакували з повітря: вибухи, спрацювала ППО - Фото
Скріншот бойової роботи мобільної групи

Вночі 27 липня окупаційна армія Росії запустила, можливо, крилату ракету "Калібр" з підводного човна у Чорному морі по Одещині (або це була фальш-ціль), а до того – дрони-камікадзе Shahed-136, які долетіли з окупованого півдня на захід України. Там по них відпрацювала протиповітряна оборона.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

02:58. Повітряні сили повідомили про термінову загрозу нібито через пуск "Калібра" по Одесі. Після цього нічого не сталося: у місті та передмістях не чули ні роботи ППО, ні прильотів. Можливо, це була електронна фальш-ціль окупантів.

В Одесі – сильна гроза.

03:10. Вибухи на Хмельниччині: росіяни взялися за об'єкти в цій частині України. Працює ППО.

За кілька хвилин до офіційного повідомлення ОВА співрозмовник LIGA.net в області під Хмельницьким повідомив про віддалені звуки вибухів. Це різні вибухи (було до третьої ночі, а потім – після).

03:22. Відбої тривог усюди, крім Хмельницької, Дніпропетровської та Запорізької областей, де все ще є "шахеди" (Луганщина та Крим перманентно "червоні" в цій війні).

В очікуванні нової інформації перегляньте відео 18+, як спрацювала засідка на російських десантників на Донбасі.

Читайте також: Україна створює FPV-дрони зі штучним інтелектом: переслідують ціль без оператора – WP

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадронХмельницька областьракетний ударкалібрдрон-камікадзеShahed
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 