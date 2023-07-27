Хмельницьку область знову атакували з повітря: вибухи, спрацювала ППО

Вночі 27 липня окупаційна армія Росії запустила, можливо, крилату ракету "Калібр" з підводного човна у Чорному морі по Одещині (або це була фальш-ціль), а до того – дрони-камікадзе Shahed-136, які долетіли з окупованого півдня на захід України. Там по них відпрацювала протиповітряна оборона.

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02:58. Повітряні сили повідомили про термінову загрозу нібито через пуск "Калібра" по Одесі. Після цього нічого не сталося: у місті та передмістях не чули ні роботи ППО, ні прильотів. Можливо, це була електронна фальш-ціль окупантів.

В Одесі – сильна гроза.

03:10. Вибухи на Хмельниччині: росіяни взялися за об'єкти в цій частині України. Працює ППО.

За кілька хвилин до офіційного повідомлення ОВА співрозмовник LIGA.net в області під Хмельницьким повідомив про віддалені звуки вибухів. Це різні вибухи (було до третьої ночі, а потім – після).

03:22. Відбої тривог усюди, крім Хмельницької, Дніпропетровської та Запорізької областей, де все ще є "шахеди" (Луганщина та Крим перманентно "червоні" в цій війні).

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26 липня 2023 року вдень РФ запустила ракети по Україні: у Вінницькій, Житомирській та Кіровоградській областях спрацювала ППО. Потім, увечері, на Хмельниччині відбили атаку "Кинджалів", уламки впали й у Старокостянтинові. Загалом за добу було знищено ще й 36 крилатих ракет.

Також 26 липня президент Зеленський заявив, що Україна отримала посилення системи ППО – його спрямують "туди, де зараз найбільше потрібно".

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