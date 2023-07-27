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Хмельницкую область снова атаковали по воздуху: взрывы, сработала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 03:21
Хмельницкую область снова атаковали по воздуху: взрывы, сработала ПВО - Фото
Скриншот боевой работы мобильной группы

Ночью 27 июля оккупационная армия России запустила, возможно, крылатую ракету "Калибр" с Черного моря по Одесской области (или это была фальш-цель), а до того – дроны-камикадзе Shahed-136, которые долетели с оккупированного юга на запад Украины. Там по ним отработала противовоздушная оборона. 

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02:58. Воздушные силы сообщили о срочной угрозе якобы из-за пуска "Калибра" по Одессе. После этого ничего не произошло: в городе и пригородах не слышали ни работы ПВО, ни прилетов. Возможно, это была электронная фальш-цель оккупантов.

В Одессе – сильная гроза.

03:10. Взрывы в Хмельницкой области: россияне взялись за объекты в этой части Украины. Работает ПВО.

За несколько минут до официального сообщения ОВА собеседник LIGA.net в области под Хмельницким сообщил об отдаленных звуках взрывов. Это разные взрывы (было до трех ночи, и затем – после).

03:22. Отбои тревог повсюду, кроме Хмельницкой, Днепропетровской и Запорожской областей, где все еще есть "шахеды" (Луганская и Крым перманентно "красные" в этой войне).

В ожидании новой информации посмотрите видео 18+, как сработала засада на российских десантников на Донбассе.

Читайте также: Украина создает FPV-дроны с искусственным интеллектом: преследуют цель без оператора – WP

Євген Пилипенко
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войнаракетный удардронхмельницкая областькалибрдрон-камикадзеShahed
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