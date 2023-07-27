Хмельницкую область снова атаковали по воздуху: взрывы, сработала ПВО

Ночью 27 июля оккупационная армия России запустила, возможно, крылатую ракету "Калибр" с Черного моря по Одесской области (или это была фальш-цель), а до того – дроны-камикадзе Shahed-136, которые долетели с оккупированного юга на запад Украины. Там по ним отработала противовоздушная оборона.

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02:58. Воздушные силы сообщили о срочной угрозе якобы из-за пуска "Калибра" по Одессе. После этого ничего не произошло: в городе и пригородах не слышали ни работы ПВО, ни прилетов. Возможно, это была электронная фальш-цель оккупантов.

В Одессе – сильная гроза.

03:10. Взрывы в Хмельницкой области: россияне взялись за объекты в этой части Украины. Работает ПВО.

За несколько минут до официального сообщения ОВА собеседник LIGA.net в области под Хмельницким сообщил об отдаленных звуках взрывов. Это разные взрывы (было до трех ночи, и затем – после).

03:22. Отбои тревог повсюду, кроме Хмельницкой, Днепропетровской и Запорожской областей, где все еще есть "шахеды" (Луганская и Крым перманентно "красные" в этой войне).

В ожидании новой информации посмотрите видео 18+, как сработала засада на российских десантников на Донбассе.

26 июля 2023 года днем РФ запустила ракеты по Украине: в Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях сработала ПВО. Затем, вечером, в Хмельницкой области отбили атаку "Кинжалов", обломки упали и в Староконстантинове. В целом за сутки было уничтожено еще и 36 крылатых ракет.

Также 26 июля президент Зеленский заявил, что Украина получила усиление системы ПВО — его направят "туда, где сейчас больше всего нужно".

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