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ВСУ: Ночью Россия атаковала "Калибрами" и дронами-камикадзе, все "шахеды" сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 08:58
ВСУ: Ночью Россия атаковала
Охотники за шахедами (Фото: Нацгвардия)

Ночью 27 июля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами "Калибр". Силы противовоздушной обороны уничтожили все "шахеды". Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Оккупанты выпустили ракеты и дроны-камикадзе с юго-восточного направления.

Всего зафиксировано два пуска крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 с направления Приморско-Ахтарск.

"Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, сбить их не удалось.

Все восемь "шахедов" были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Одесская ОВА сообщила, что в ночь на 27 июля в результате атаки "Калибрами" портовой инфраструктуры в области погиб охранник, повреждено оборудование одного из грузовых терминалов.

Ночью Хмельницкую область атаковали дроны, были взрывы, сработала ПВО.

Читайте также: Украина создает FPV-дроны с искусственным интеллектом: преследуют цель без оператора – WP

Наталья Медведева
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войнапвовоздушные силыкалибрShahed-136
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