ВСУ: Ночью Россия атаковала "Калибрами" и дронами-камикадзе, все "шахеды" сбила ПВО

Ночью 27 июля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами "Калибр". Силы противовоздушной обороны уничтожили все "шахеды". Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Оккупанты выпустили ракеты и дроны-камикадзе с юго-восточного направления.

Всего зафиксировано два пуска крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 с направления Приморско-Ахтарск.

"Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, сбить их не удалось.

Все восемь "шахедов" были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Одесская ОВА сообщила, что в ночь на 27 июля в результате атаки "Калибрами" портовой инфраструктуры в области погиб охранник, повреждено оборудование одного из грузовых терминалов.

Ночью Хмельницкую область атаковали дроны, были взрывы, сработала ПВО.

26 июля 2023 года днем РФ запустила ракеты по Украине: в Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях сработала ПВО. Затем, вечером, в Хмельницкой области отбили атаку "Кинжалов", обломки упали и в Староконстантинове. В целом за сутки было уничтожено еще и 36 крылатых ракет.

Также 26 июля президент Зеленский заявил, что Украина получила усиление системы ПВО — ее направят "туда, где сейчас больше всего нужно".

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