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ЗСУ: Росія стала застосовувати втричі менше "Калібрів". Цього мотлоху могло летіти більше

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 10:34
ЗСУ: Росія стала застосовувати втричі менше
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти почали застосовувати крилаті ракети "Калібр" приблизно втричі менше. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, "Калібри" запускають у середньому втричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101/Х-555.

"Близько 30 "Калібрів" виробляє Росія за місяць. Тому 10-15 таких ракет за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього мотлоху", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що всього росіяни виробляють близько 100 ракет на місяць, проте необхідно розуміти, що стратегічний запас Москва витратила на удари по енергетичній інфраструктурі восени та взимку.

"Ще є С-300 та Х-22, проте останні вони не виробляють. Х-22 випущено по Україні понад 150 штук за час великої війни", — резюмував спікер ПС.

Дивіться також: Удар "Калібрами" по Львову: під завалами виявили ще два тіла, з'явилося відео перших хвилин

Дмитро Гриниченко
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війнаракетиповітряні силиС-300калібрЮрій ІгнатХ-22Х-101
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