ЗСУ: Росія стала застосовувати втричі менше "Калібрів". Цього мотлоху могло летіти більше
07.07.2023, 10:34
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти почали застосовувати крилаті ракети "Калібр" приблизно втричі менше. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, "Калібри" запускають у середньому втричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101/Х-555.
"Близько 30 "Калібрів" виробляє Росія за місяць. Тому 10-15 таких ракет за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього мотлоху", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що всього росіяни виробляють близько 100 ракет на місяць, проте необхідно розуміти, що стратегічний запас Москва витратила на удари по енергетичній інфраструктурі восени та взимку.
"Ще є С-300 та Х-22, проте останні вони не виробляють. Х-22 випущено по Україні понад 150 штук за час великої війни", — резюмував спікер ПС.
"Близько 30 "Калібрів" виробляє Росія за місяць. Тому 10-15 таких ракет за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього мотлоху", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що всього росіяни виробляють близько 100 ракет на місяць, проте необхідно розуміти, що стратегічний запас Москва витратила на удари по енергетичній інфраструктурі восени та взимку.
"Ще є С-300 та Х-22, проте останні вони не виробляють. Х-22 випущено по Україні понад 150 штук за час великої війни", — резюмував спікер ПС.
- Вночі 6 липня держава-терорист РФ завдала удару крилатими ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Львові.
- Президент Зеленський поділився у соцмережах відео з наслідками цієї ракетної атаки російських окупантів та пообіцяв "відчутну відповідь ворогу".
- Після скарг мешканців міська влада Львова заборонила закривати укриття.
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