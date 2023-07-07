ВСУ: Россия стала применять в три раза меньше "Калибров". Этого хлама могло лететь больше
Российские оккупанты стали применять крылатые ракеты "Калибр" приблизительно в три раза меньше. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
"Около 30 "Калибров" производит Россия за месяц. Поэтому 10-15 таких ракет за одну атаку, носителей в Черном море у них достаточно, а вот ракет не очень. Сколько могут, столько и применяют. Было бы больше, летело бы на нас больше этого хлама", — сказал Игнат.
Он отметил, что всего россияне производят около 100 ракет в месяц, однако необходимо понимать, что стратегический запас Москва потратила на удары по энергетической инфраструктуре осенью и зимой.
"Еще есть С-300 и Х-22, однако последние они не производят. Х-22 выпущено по Украине более 150 штук за время большой войны", — резюмировал спикер ВС.
- Ночью 6 июля государство-террорист РФ нанесло удар крылатыми ракетами "Калибр" по многоэтажке во Львове.
- Президент Зеленский поделился в соцсетях видео с последствиями этой ракетной атаки российских оккупантов и пообещал "ощутимый ответ врагу".
- После жалоб жителей городские власти Львова запретили закрывать убежища.
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