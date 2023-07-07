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ВСУ: Россия стала применять в три раза меньше "Калибров". Этого хлама могло лететь больше

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 10:34
ВСУ: Россия стала применять в три раза меньше
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты стали применять крылатые ракеты "Калибр" приблизительно в три раза меньше. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, "Калибры" запускают в среднем в три раза меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555. 

"Около 30 "Калибров" производит Россия за месяц. Поэтому 10-15 таких ракет за одну атаку, носителей в Черном море у них достаточно, а вот ракет не очень. Сколько могут, столько и применяют. Было бы больше, летело бы на нас больше этого хлама", — сказал Игнат.

Он отметил, что всего россияне производят около 100 ракет в месяц, однако необходимо понимать, что стратегический запас Москва потратила на удары по энергетической инфраструктуре осенью и зимой.

"Еще есть С-300 и Х-22, однако последние они не производят. Х-22 выпущено по Украине более 150 штук за время большой войны", — резюмировал спикер ВС.

Смотрите также: Удар "Калибрами" по Львову: под завалами обнаружили еще два тела, появилось видео первых минут

Дмитрий Гриниченко
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войнаС-300ракетывоздушные силыкалибрЮрий ИгнатХ-22Х-101
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