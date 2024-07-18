Вибори в США. Демократи відклали голосування за Байдена на пост президента США – NYT

Через тиск посадовці Національного комітету Демократичної партії оголосили, що голосування проведуть протягом першого тижня серпня

Джо Байден (Фото: EPA)

У Національному комітеті Демократичної партії США відклали голосування, яке б затвердило чинного президента США Джо Байдена кандидатом на вибори наступного – голосування пройде протягом першого тижня серпня. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на слова анонімного співрозмовника.

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Через тиск посадовці Національного комітету Демократичної партії оголосили, що онлайн-голосування проведуть протягом першого тижня серпня, зазначило видання.

Співрозмовник розповів, що закликав відкласти голосування, яке мало б відбутися наступного тижня лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

За словами співрозмовника видання, Шумер поспілкувався з лідером меншості в Палаті представників США Хакімом Джеффрісом й вони разом погодилися підштовхнути Демократичну партію до того, аби відкласти цей процес.

Журналісти зазначили, що співголова комітету з питань правил партії, який визначає, коли і як відбуватиметься висунення кандидатів, Тім Волц подзвонив керівнику виборчого штабу Байдена Джен О'Меллі Діллон, аби повідомити їй, що поіменне голосування треба відкласти.

Конгресмен Джаред Хаффман з Каліфорнії, який організував своїх колег-демократів для тиску на партію, заявив, що нові терміни — це "позитивний крок".

18 липня The Washington Post повідомило, що Шумер і Джеффріс закликали Байдена не ставити під загрозу здатність Демократичної партії виграти вибори до Конгресу.

4 липня Reuters повідомило: Байден пообіцяв залишитися у президентських перегонах представникам штабу, законодавцям і губернаторам від Демократичної партії.

15 липня Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США. Кандидатом у віцепрезиденти він обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса.

Він голосував проти пакета допомоги Україні на понад $60 млрд у Сенаті й казав, що залишається "противником практично будь-якої пропозиції, щоб Сполучені Штати продовжували фінансувати цю війну".

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