Выборы в США. Демократы отложили голосование за Байдена на пост президента США – NYT

Джо Байден (Фото: EPA)

В Национальном комитете Демократической партии США отложили голосование, которое утвердило бы действующего президента США Джо Байдена кандидатом на выборы следующего – голосование пройдет в течение первой недели августа. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на слова анонимного собеседника.

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Из-за давления чиновники Национального комитета Демократической партии объявили, что онлайн-голосование проведут в течение первой недели августа, отметило издание.

Собеседник рассказал, что призвал отложить голосование, которое должно было состояться на следующей неделе лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

По словам собеседника издания, Шумер пообщался с лидером меньшинства в Палате представителей США Хакимом Джеффрисом и вместе согласились подтолкнуть Демократическую партию к тому, чтобы отложить этот процесс.

Журналисты отметили, что сопредседатель комитета по правилам партии, который определяет, когда и как будет выдвигаться кандидатов, Тим Волц позвонил руководителю избирательного штаба Байдена Джен О'Мелли Диллон, чтобы сообщить ей, что поименное голосование нужно отложить.

Конгрессмен Джаред Хаффман из Калифорнии, организовавший своих коллег-демократов для давления на партию, заявил, что новые сроки – это "положительный шаг".

18 июля The Washington Post сообщило , что Шумер и Джеффрис призвали Байдена не ставить под угрозу способность Демократической партии выиграть выборы в Конгресс.

4 июля Reuters сообщило: Байден пообещал остаться в президентской гонке представителям штаба, законодателям и губернаторам от Демократической партии.

15 июля Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США. Кандидатом в вице-президенты он избрал сенатора от Огайо Джей Ди Венса.

Он голосовал против пакета помощи Украине более чем на $60 млрд в Сенате и говорил, что остается "противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну".

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