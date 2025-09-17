WSJ: Трамп міг висунути нереальні вимоги ЄС, щоб уникнути санкцій проти Росії

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, висунув вимоги Євросоюзу, знаючи, що блок їх не виконає. Це б дозволило йому уникнути введення нових санкцій проти Росії, повідомили деякі європейські дипломати The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що виконати вимогу Трампа щодо жорстких санкцій проти Китаю та Індії та повного припинення закупівель російської нафти для Європи "є складним завданням".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наполягатиме на прискоренні плану ЄС щодо припинення імпорту російської нафти та газу до 2027 року.

"Проте будь-які кроки в цьому напрямку, ймовірно, зустрінуть опір Угорщини та Словаччини, які значно залежать від російських енергоносіїв. Водночас тісні зв’язки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Трампом можуть зробити його більш відкритим до тиску Вашингтона", – пише Wall Street Journal.