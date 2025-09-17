WSJ: Трамп міг висунути нереальні вимоги ЄС, щоб уникнути санкцій проти Росії
Президент США Дональд Трамп, ймовірно, висунув вимоги Євросоюзу, знаючи, що блок їх не виконає. Це б дозволило йому уникнути введення нових санкцій проти Росії, повідомили деякі європейські дипломати The Wall Street Journal.
Журналісти зазначають, що виконати вимогу Трампа щодо жорстких санкцій проти Китаю та Індії та повного припинення закупівель російської нафти для Європи "є складним завданням".
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наполягатиме на прискоренні плану ЄС щодо припинення імпорту російської нафти та газу до 2027 року.
"Проте будь-які кроки в цьому напрямку, ймовірно, зустрінуть опір Угорщини та Словаччини, які значно залежать від російських енергоносіїв. Водночас тісні зв’язки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Трампом можуть зробити його більш відкритим до тиску Вашингтона", – пише Wall Street Journal.
- 13 вересня 2025 року глава США опублікував "лист, надісланий до всіх країн НАТО та світу", у якому заявив, що готовий запровадити "серйозні санкції" проти Росії, коли всі країни Альянсу почнуть робити те саме й припинять купувати нафту РФ.
- 15 вересня держсекретар Рубіо заявив, що Трамп хоче, аби держави Європи запровадили проти Росії такі санкції, яких вони очікують від самих Штатів.
- Міністр фінансів США Бессент повідомив, що американська адміністрація не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити купівлю Пекіном російської нафти, якщо країни Європи не встановлять власні високі тарифи на продукцію країни.
Коментарі (0)