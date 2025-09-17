WSJ: Трамп мог выдвинуть нереальные требования ЕС, чтобы избежать санкций против России
Президент США Дональд Трамп, вероятно, выдвинул требования Евросоюзу, зная, что блок их не выполнит. Это бы позволило ему избежать введения новых санкций против России, сообщили некоторые европейские дипломаты The Wall Street Journal.
Журналисты отмечают, что выполнить требование Трампа по жестким санкциям против Китая и Индии и полному прекращению закупок российской нефти для Европы "является сложной задачей".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет настаивать на ускорении плана ЕС по прекращению импорта российской нефти и газа до 2027 года.
"Однако любые шаги в этом направлении, вероятно, встретят сопротивление Венгрии и Словакии, которые значительно зависят от российских энергоносителей. В то же время тесные связи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Трампом могут сделать его более открытым к давлению Вашингтона", – пишет Wall Street Journal.
- 13 сентября 2025 года глава США опубликовал "письмо, отправленное во все страны НАТО и мира", в котором заявил, что готов ввести "серьезные санкции" против России, когда все страны Альянса начнут делать то же самое и прекратят покупать нефть РФ.
- 15 сентября госсекретарь Рубио заявил, что Трамп хочет, чтобы государства Европы ввели против России такие санкции, которые они ожидают от самих Штатов.
- Министр финансов США Бессент сообщил, что американская администрация не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить покупку Пекином российской нефти, если страны Европы не установят собственные высокие тарифы на продукцию страны.
