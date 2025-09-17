WSJ: Трамп мог выдвинуть нереальные требования ЕС, чтобы избежать санкций против России

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп, вероятно, выдвинул требования Евросоюзу, зная, что блок их не выполнит. Это бы позволило ему избежать введения новых санкций против России, сообщили некоторые европейские дипломаты The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что выполнить требование Трампа по жестким санкциям против Китая и Индии и полному прекращению закупок российской нефти для Европы "является сложной задачей".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет настаивать на ускорении плана ЕС по прекращению импорта российской нефти и газа до 2027 года.

"Однако любые шаги в этом направлении, вероятно, встретят сопротивление Венгрии и Словакии, которые значительно зависят от российских энергоносителей. В то же время тесные связи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Трампом могут сделать его более открытым к давлению Вашингтона", – пишет Wall Street Journal.