Європа попередила Кремль, що російські літаки дійсно будуть збивати – Bloomberg
Дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини попередили Кремль, що НАТО готове відповідати на подальші порушення свого повітряного простору з повною силою, у тому числі збиваючи російські літаки. Про це заявляє агенція Bloomberg з посиланням на неназваних посадовців, обізнаних з перебігом переговорів.
За їх словами, на напруженій зустрічі у Москві, що відбулась цього тижня, британські, французькі та німецькі посланці висловили свої занепокоєння стосовно вторгнення трьох російських винищувачів МіГ-31 до Естонії 19 вересня. Співрозмовці говорили з медіа на умовах анонімності, оскільки перемовини відбувалися за зачиненими дверима.
Після цієї зустрічі співбесідники дійшли висновку, що це порушення естонського повітряного простору було навмисною тактикою, яку наказали здійснити російські командири.
Посадовці зазначили, що на переговорах у Москві російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення у повітряний простір нібито були відповіддю на українські атаки по тимчасово окупованому Криму.
Кремль заявив, що ці операції України були б неможливими без підтримки НАТО – і, як результат, Росія вважає, що вона вже вступила у конфронтацію, в якій беруть участь європейські країни, передає Bloomberg.
Під час цих переговорів російська сторона робила обширні нотатки, що змусило представників Європи припустити, що росіянам було доручено надати вище по ланцюжку командування детальний звіт про позицію НАТО, розповіли співбесідники медіа.
Неназваний посадовець німецького уряду підтвердив, що зустріч відбулась, і що посли заявили Москві, що вторгнення у повітряний простір мають припинитися. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц 25 вересня заявив, що він координує свої дії з Парижем, Лондоном і Варшавою і підтримує "всі необхідні заходи".
Речники Британії та Франції не змогли відразу прокоментувати Bloobmerg цю зустріч.
- 22 вересня глава МЗС Британії заявила, що країна й НАТО протистоятимуть російським літакам, якщо це буде потрібно.
- Наступного дня президент США Трамп виступив за те, щоб збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів НАТО.
- Однак через день його французький колега Макрон заявив, що Альянс має "посилити відповідь" у разі провокацій РФ, але не відкривати вогонь.
- 25 вересня генсек НАТО Рютте повідомив, що військові країн НАТО у разі необхідності можуть збивати російські літаки та дрони, якщо вони порушують їхній повітряний простір.
- Того ж дня над Балтійським морем увечері 25 вересня було помічено п'ять російських літаків поблизу повітряного простору Латвії. У небо підняли літаки НАТО для захисту.
