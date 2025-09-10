За ексгенерала СБУ Іллю Вітюка внесли 9 млн грн застави – джерело

Ілля Вітюк (Фото: СБУ)

За колишнього очільника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка внесли понад 9 млн грн застави. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Віщому антикорупційному суді.

Подробиць з цього питання та інформації, хто саме вніс заставу, він не надав.

Відомо, що генерала СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні після розслідування журналістів у 2024 році. У грудні 2023 року Вітюк придбав квартиру в Києві у житловому комплексі преміумкласу та оформив її на дружину. Однак походження коштів викликало підозри у правоохоронців.

2 вересня Вітюк офіційно отримав підозру, а 4 вересня ВАКС обрав запобіжний захід у справі про незаконне збагачення – вихід під заставу у розмірі 9 млн грн. Також суд поклав на підозрюваного відповідні процесуальні обов’язки.