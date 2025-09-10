За ексгенерала СБУ Іллю Вітюка внесли 9 млн грн застави – джерело
За колишнього очільника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка внесли понад 9 млн грн застави. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Віщому антикорупційному суді.
Подробиць з цього питання та інформації, хто саме вніс заставу, він не надав.
Відомо, що генерала СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні після розслідування журналістів у 2024 році. У грудні 2023 року Вітюк придбав квартиру в Києві у житловому комплексі преміумкласу та оформив її на дружину. Однак походження коштів викликало підозри у правоохоронців.
2 вересня Вітюк офіційно отримав підозру, а 4 вересня ВАКС обрав запобіжний захід у справі про незаконне збагачення – вихід під заставу у розмірі 9 млн грн. Також суд поклав на підозрюваного відповідні процесуальні обов’язки.
- У квітні 2024 року Слідство.Інфо опублікувало розслідування про Іллю Вітюка та його елітну нерухомість. Після цього НАЗК провело перевірку майна Вітюка й не виявило фактів незаконного збагачення, а самого генерала відправили на передову на час перевірки обставин розслідування.
- Оголошення підозри генералові Вітюку майже через півтора року після початку розслідування СБУ назвала помстою за затримання працівників НАБУ.
- У травні Зеленський звільнив Вітюка з посади голови кібербезпеки СБУ.
Коментарі (0)