За экс-генерала СБУ Илью Витюка внесли 9 млн грн залога – источник
За бывшего главу департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илью Витюка внесли более 9 млн грн залога. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Высшем антикоррупционном суде.
Подробностей по этому вопросу и информации, кто именно внес залог, он не предоставил.
Известно, что генерала СБУ подозревают в незаконном обогащении и ложном декларировании после расследования журналистов в 2024 году. В декабре 2023 года Витюк приобрел квартиру в Киеве в жилом комплексе премиум-класса и оформил ее на жену. Однако происхождение средств вызвало подозрения у правоохранителей.
2 сентября Витюк официально получил подозрение, а 4 сентября ВАКС избрал меру пресечения по делу о незаконном обогащении – выход под залог в размере 9 млн грн. Также суд возложил на подозреваемого соответствующие процессуальные обязанности.
- В апреле 2024 года Слідство.Інфо опубликовало расследование об Илье Витюке и его элитной недвижимости. После этого НАПК провело проверку имущества Витюка и не выявило фактов незаконного обогащения, а самого генерала отправили на передовую на время проверки обстоятельств расследования.
- Объявление подозрения генералу Витюку почти через полтора года после начала расследования СБУ назвала местью за задержание работников НАБУ.
- В мае Зеленский уволил Витюка с должности главы кибербезопасности СБУ.
Комментарии (0)