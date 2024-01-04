За кордоном представники України мають говорити "одним голосом" – спікер парламенту

Депутати можуть від свого імені "говорити що завгодно", проте "з основних питань ми всі маємо виступати одним голосом", пояснив Стефанчук.

Руслан Стефанчук (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував нову вимогу до нардепів перед закордонними поїздками отримувати інструкції в МЗС. В інтерв'ю Інтерфакс-Україна він сказав, що це "сприятиме реалізації принципу one voice у державній політиці на міжнародній арені".

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Стефанчук сказав, що депутати мають право від свого імені говорити "що завгодно", проте "з основних питань (зброя, фінанси, допомога Україні, санкційна підтримка) ми всі маємо виступати одним голосом".

Саме для цього, сказав він, депутатам необхідно перед поїздкою отримувати тези від МЗС.

Стефанчук вважає, що це "елементарні вимоги", які існують у багатьох парламентах.

"Якщо депутат діє нарізно з позицією України, то чи має право такий депутат представляти парламент у міжнародних відносинах?" – сказав спікер.

3 січня LIGA.net опублікувала розпорядження спікера Верховної Ради від 29 грудня 2023 року, яке з 1 січня 2024 року запроваджує для нардепів нові правила роботи за кордоном під час виїзду у відрядження. Зокрема, заява народного обранця не може розглядатися, якщо перед попереднім відрядженням він не отримав від МЗС "тези" для офіційних заяв та коментарів на міжнародній арені.

4 жовтня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україну за кордоном можуть представляти президент і ще три найвищі чиновники, і назвав усіх інших "туристами".

Нардеп від Слуги народу Дмитро Наталуха відповів, що цією заявою Данілов записав у "туристи" чиновників та нардепів, які працюють із міжнародними партнерами.

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