За рубежом представители Украины должны говорить "одним голосом" – спикер парламента

Депутаты могут от своего имени "говорить что угодно", однако "по основным вопросам мы все должны выступать одним голосом", пояснил Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал новое требование к нардепам перед заграничными поездками получать инструкции в МИД. В интервью Інтерфакс-Україна он сказал, что это должно способствовать "реализации принципа one voice в государственной политике на международной арене".

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Стефанчук сказал, что депутаты вправе от своего имени "говорить что угодно", однако "по основным вопросам (оружие, финансы, помощь Украине, санкционная поддержка) мы все должны выступать одним голосом".

Именно для этого, сказал он, депутатам необходимо перед поездкой получать тезисы от МИД.

Стефанчук считает, что это "элементарные требования", которые существуют во многих парламентах.

"Если депутат действует врозь с позицией Украины, то имеет ли право такой депутат представлять парламент в международных отношениях?" – сказал спикер.

3 января LIGA.net опубликовала распоряжение спикера Верховной Рады от 29 декабря 2023 года, которое с 1 января 2024 года вводит для нардепов новые правила работы за границей во время выезда в командировку. В частности, заявление народного избранника не может рассматриваться, если перед предыдущей командировкой он не получил от МИД "тезисы" для официальных заявлений и комментариев на международной арене.

4 октября 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника, и назвал всех остальных "туристами".

Нардеп от Слуги народа Дмитрий Наталуха ответил, что этим заявлением Данилов записал в "туристы" чиновников и нардепов, работающих с международными партнерами.

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