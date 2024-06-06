Закон про "іноагентів" у Грузії. США ввели візові санкції проти представників Грузинської мрії

Переліку входять особи, відповідальні за підрив демократії в Грузії, або причетні до цих процесів, а також члени їхніх родин

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

США запровадили візові санкції проти представників керівної партії Грузії Грузинська мрія за ухвалення закону про "іноагентів" – подібного російському. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту Меттью Міллер.

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"Сьогодні ми вживаємо заходів щодо введення візових обмежень проти десятків громадян Грузії", – заявив він.

За словами Міллера, до цього переліку входять особи, відповідальні за підрив демократії в Грузії, або причетні до цих процесів, а також члени їхніх родин.

Він уточнив, що йдеться про дії, пов’язані з обмеженням свобод на мирні зібрання, насильницькі напади на мирних протестувальників, залякування представників громадянського суспільства, дезінформацію за вказівкою грузинського уряду.

14 травня 2024 року грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні закон про "іноагентів".

18 травня президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на документ. Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки.

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