Закон об "иноагентах" в Грузии. США ввели визовые санкции против членов Грузинской мечты

В список входят лица, ответственные за подрыв демократии в Грузии, или причастные к этим процессам, а также члены их семей

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

США ввели визовые санкции против представителей правящей партии Грузии Грузинская мечта за принятие закона об "иноагентах" – подобном российскому. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента Мэттью Миллер.

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"Сегодня мы принимаем меры по введению визовых ограничений против десятков граждан Грузии", – заявил он.

По словам Миллера, в этот список входят лица, ответственные за подрыв демократии в Грузии, или причастные к этим процессам, а также члены их семей.

Он уточнил, что речь идет о действиях, связанных с ограничением свобод на мирные собрания, насильственные нападения на мирных протестующих, запугивание представителей гражданского общества, дезинформацию по указанию грузинского правительства.

14 мая 2024 года грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении закон об "иноагентах".

18 мая президент Грузии Зурабишвили наложила вето на документ. Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, обойдя таким образом вето президентки.

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