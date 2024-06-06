Закон об "иноагентах" в Грузии. США ввели визовые санкции против членов Грузинской мечты
США ввели визовые санкции против представителей правящей партии Грузии Грузинская мечта за принятие закона об "иноагентах" – подобном российскому. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента Мэттью Миллер.
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"Сегодня мы принимаем меры по введению визовых ограничений против десятков граждан Грузии", – заявил он.
По словам Миллера, в этот список входят лица, ответственные за подрыв демократии в Грузии, или причастные к этим процессам, а также члены их семей.
Он уточнил, что речь идет о действиях, связанных с ограничением свобод на мирные собрания, насильственные нападения на мирных протестующих, запугивание представителей гражданского общества, дезинформацию по указанию грузинского правительства.
- 14 мая 2024 года грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении закон об "иноагентах".
- 18 мая президент Грузии Зурабишвили наложила вето на документ. Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать.
- 3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, обойдя таким образом вето президентки.
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